Atención: llega la excelencia

Frente a tantas noticias alarmantes -que si la temporada turística flojea, que si los radicales de extrema izquierda claman a brochazo limpio que el turismo nos empobrece, amén de la ración diaria de informaciones sobre presuntas corrupciones y otras miserias humanas- surge, como el nacimiento de una supernova, una información esperanzadora: la excelencia académica y la formación integral tendrán pronto un lugar propio en Balears. Por fin dispondremos de un Centro Universitario privado. Lo hará posible la Fundación Universitaria San Pablo CEU con una inversión superior a los 40 millones de euros. El centro se ubicará en el edificio Riskal, que será rehabilitado sin generar impacto urbanístico. Tendrá una capacidad para 2.000 estudiantes y se centrará en Ciencias de la Salud: Medicina, Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Odontología y Farmacia.

El proceso -desde la aprobación del mismo por parte del Govern balear, que tuvo lugar el pasado 9 de mayo- ha sido ágil, aunque no se ha dado puntada sin hilo. Esta misma semana he podido saber que el CEU firmó un acuerdo estratégico con Juaneda Hospitales para permitir la formación clínica de sus estudiantes desde los primeros cursos. Este grupo sanitario dota al proyecto de un valor diferencial anticipando una experiencia educativa integral.

No hay duda de que estamos ante un hito importante, que aumentará y pondrá en valor el nivel educacional en Balears. En mis viajes por el mundo a veces me preguntaban por el hecho de que unas islas tan -al menos teóricamente- abiertas y cosmopolitas carecieran de una universidad privada. La verdad es que no sabía qué responder. Me limitaba a una discreta explicación: los mallorquines somos muy nuestros, estamos abiertos al ancho mundo solo en algunos aspectos, en otros hacemos gala de nuestra secular cerrazón.

Pero todo llega, especialmente si se cuenta con personas que no temen a los cambios, que miran al futuro y piensan que la excelencia solo puede generar progreso, apertura y altura de miras. Desde mi acendrado amor a lo nuestro -tantas veces no correspondido, para qué nos vamos a engañar- no puedo sino saludar con alegría la buena nueva. Las islas necesitan ventanales amplios, que muestren la gran diversidad y riqueza del horizonte y a los que podamos asomarnos sin temor a la pérdida de nuestros valores ancestrales. Quants més serem, més riurem, decía mi abuela. Adelante.