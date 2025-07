Dan ganas de marcharse

Solo ha habido dos ministros de hacienda del PP. Uno, Rodrigo Rato, ha sido condenado y está en la cárcel con permisos y el otro, Cristóbal Montoro, está imputado después de una inverosímil indagación de 7 años del juez sin dar cuenta al investigado. Que los ministros de Hacienda de un país democrático estuviesen defraudando a Hacienda y traficando con influencias es como si les dicen a los católicos que el Papa no es creyente y que todo es un tinglado.

Lo terrible es que el gobierno de Sánchez no puede presumir de nada y si se lanza al ataque del contrario al grito de ‘y tú más’ solo provoca el esperpento que sería ver una clínica psiquiátrica dirigida por un interno.

Es difícil soportar tanta bajeza en una clase política que parece haberse vuelto sorda y ciega ante el clamor de una sociedad que no puede digerir tanta zafiedad. Como decía un amigo mío, en España no hay puertas giratorias, no, son como las de los aeropuertos, solo funcionan en un sentido. Ya no hay vuelta atrás una vez que has entrado en la política. En el poder o en la sombra no van a dejar de medrar como sea, da igual.

El PP sigue sin encontrar ese líder que pueda provocar una sonrisa en sus simpatizantes, sin encontrar ese discurso que le haga entrar en la modernidad definitivamente, sin encontrar ese programa que ilusione y entierre lo rancio. ¿Será porque en vez de dirigentes tiene gestores, en vez de líderes tiene ‘funcionarios de la política’?

Así como el PSOE en Suresnes, en 1974, derrotó a la vieja guardia del exilio y el grupo de Felipe González se hizo con un poder renovado que renunció al marxismo y al radicalismo ideológico, Alianza Popular fue fundada por un grupo de ministros franquistas (no dudo de su conversión) y aunque cambió de nombre y de personas nunca tuvo un Suresnes, una catarsis que le desconectara de su pasado.

Para poder gobernar, el electorado tiene que verte como un partido de centro y eso no es fácil cuando el de enfrente te machaca todos los días con un discurso frentista que busca la descalificación ab initio del adversario. Si el PP busca votos por su derecha, Vox será siempre más auténtico.

Con un gobierno que no gobierna porque no tiene mayoría ni presupuesto y con un PP que no encuentra como hacerle daño a Sánchez, asistimos en el Parlamento a una sucesión de insultos, descalificaciones y exabruptos que desprestigian a sus señorías.

Ahora resulta que su obsesión es el lenguaje inclusivo y dejar el ‘Congreso’ a secas, sin diputados, para que quede claro que reina la estupidez y la estulticia. De verdad que dan ganas de marcharse.