La puntilla

Se le atribuye al filósofo y pensador chino Confucio la frase «ten cuidado con lo que pides no te sea concedido». Una reflexión que nos advierte de que no siempre lo que queremos es finalmente lo mejor. Muy a menudo nos equivocamos al intuir las consecuencias de algo que anhelamos porque no calculamos todos sus efectos colaterales. Seguro que a usted le vienen mil ejemplos.

Esto es lo que les va a suceder a todos aquellos que pronto se quedarán sin trabajo tras manifestarse en su día contra el turismo. Será la consecuencia que pagarán esos que ahora han conseguido que sea cierto que haya menos turistas. Mérito impagable porque han logrado que los restaurantes facturen mucho menos, que los espectáculos de ocio y las discotecas vendan menos entradas y por supuesto, que haya menos reservas hoteleras en zonas tan emblemáticas como Sóller o Capdepera. Ahora pierden los empresarios, cosa que les importa un carajo, pero después, queridos, vendrán los trabajadores que se irán en fila al paro. Luego nos quejaremos de que es difícil comprar una casa y que la vida aquí es cara. Normal, si te cargas tu fuente de ingresos. Todo esto no va con ellos, a menos que seas funcionario o profe. En ese caso, Confucio es solo una parte del temario. De todas formas, no olviden que las crisis tienen la sombra muy alargada, como la de los cipreses. Miguel Delibes.