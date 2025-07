En los libros de matemáticas de mi infancia, todos los enunciados, teoremas y explicaciones empezaban con una frase fascinante que aún tengo clavada en la cabeza. «Dado esto y esto, y considerando que tal y cual, entonces se cumple que…». A veces, en lugar de dado esto, se utilizaba una fórmula verbal más imperativa. «Sea un…», ya se tratase de un dodecaedro o de una función. ¡Sea! Y vaya si era. De donde inmediatamente se cumplía tal cosa.

Me fascinaba, y a la vez me dejaba estupefacto, porque lo entendía perfectamente, me parecía de una sencillez y una lógica aplastante. Así se explicaba todo, desde lo más simple a lo más abstruso, misterios incluidos. Pero siempre pensaba, vale, así es muy fácil, pero y si no se da esto y aquello, ni cabe considerar que tal y cual, qué mierda hacemos entonces. Porque en la vida rara vez se dan esas condiciones previas, de claridad deslumbrante, y lo más habitual es que si dices por ejemplo sea un conejo, resulte que es un pato. Y entonces qué. Todo el razonamiento al garete. No tengo problemas con las matemáticas, salvo tonterías como el signo de infinito o el número imaginario i, pero como descubrí mucho después, los problemas los tengo con la lógica.

Que es un idioma extranjero. Más tarde, leyendo a los lógicos, llegué a comprender que tener problemas con la lógica es muy lógico. Lo más lógico del mundo. Esto debiera haberme tranquilizado, pero no me tranquilizó. Incluso debiera haberme desinteresado de la lógica, como los matemáticos, que llevan siglos diciendo que las matemáticas no tienen por qué ser lógicas. Y desde luego no lo son. Pero claro, yo no soy matemático, no puedo llegar a tanto. Así que atribuyo mis problemas a que debo tener una lógica defectuosa, retorcida como un sarmiento, pero inflexible.

Como la de casi todos, en fin. Por eso la apabullante lógica del prójimo me suele dejar estupefacto. No la veo lógica, pero tampoco matemática. Ignoro qué es y de dónde sale, y si tras anunciar algo apostillan «Es lógico», ya me dejan turulato. A ver si lo que me pasa es que tengo problemas con la lógica de los demás. No me extrañaría, puesto que según tengo entendido, eso también le ocurre a todo el mundo.