El sector de la restauración de Mallorca vive una de sus peores crisis, con caídas de hasta un cuarenta por ciento en la demanda, y advierten de que al final de la temporada turística tendrán que echar el cierre quizás cientos de establecimientos. Probablemente se debe a que en esto, como hacemos ya con casi todo, hemos dejado crecer una burbuja que era insostenible y, aunque toda hecatombe provoca desgracias, en conjunto no será malo que se haga una buena limpia en un sector hiperdimensionado.

Llevamos años viendo cómo detrás de cada comercio tradicional que se cierra queda un local cerrado para siempre o brota un nuevo bar o un nuevo restaurante. La demanda propia, obviamente, no da para tanto y el turismo… pues ya no es lo que era. En mi experiencia cuando viajo fuera y comparto momentos con otros españoles a menudo me avergüenza su modo de moverse por el mundo. Pagan el billete de avión y el hotel –siempre buscando extrañas combinaciones para que salga lo más barato posible–, pero el resto prácticamente lo hacen con el bolsillo cerrado.

No es que sean miserables, es que no tienen un duro. Aceptémoslo, los españoles estamos arruinados. Nuestros salarios dan para la subsistencia y poco más. Lo de viajar parece haberse convertido en una suerte de obligación para no parecer un pringado que no sale de su casa, pero se hace cada vez más de forma ultra precaria. Quizá algo de eso mismo le ocurre al resto de los europeos.

Alemania va por su tercer año de recesión, Francia está al borde de la quiebra, Italia ha perdido fuelle y el Reino Unido se ahoga en sus propios problemas. ¿Por qué creen que se gesta bajo la mesa una gran guerra? Es el modo más eficaz de hacer borrón y cuenta nueva.