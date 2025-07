¿Llorones o realidad?

Esta semana los empresarios han hecho saltar todas las alarmas. «Tenemos menos turistas y los que hay gastan menos». El primero en lanzar el aviso ha sido el presidente de Mallorca CAEB Restauración, Juanmi Ferrer. «Este año cerrarán centenares de locales en Mallorca».

Posteriormente, el presidente de Acotur, Pepe Tirado, ha asegurado que «en Mallorca tenemos turistas diésel: andan mucho y gastan poco». A partir de ahí, los diferentes sectores vinculados con el turismo (hoteleros, guías turísticos, transporte discrecional, comerciantes...) han constatado que están teniendo menos clientes que el verano pasado.

Los afectados coinciden en señalar que los dos factores que más influyen en que, hasta el momento, esta temporada está siendo peor que la anterior son que los turistas tienen menos dinero para gastar en el destino y que los mensajes turismofóbicos han calado. El presidente de Aviba, Pedro Fiol, ha informado que los touroperadores le están llamando para saber si Mallorca está masificada y si hay un rechazo a los turistas.

Estas advertencias de los empresarios son tomadas a la ligera por muchas personas, que consideran que son unos «llorones» y que siempre se quejan, pese a que realmente les va muy bien. Sin embargo, yo creo que deberían ser tenidas en cuenta.

Los precios están disparados y no todo el mundo puede permitirse pasar una semana de vacaciones en Mallorca. De hecho, es más barato irse a otros destinos más exóticos como el Caribe o Asia. Además, el mensaje de que la Isla está masificada está calando, por lo que a la hora de elegir destino muchas personas se decantan por otros lugares más baratos y con menos gente. Si a eso le sumas que los turistas no son bienvenidos por todos... Es cierto que no se pueden batir récords cada año, pero no deberíamos tomarnos a la ligera este tema.