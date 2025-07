Nessie i els temps obscurs

Vivim temps obscurs, tot i que fa un sol que esquerda les pedres. Divendres passat la senyora Prohens i l’hereu més genuí d’Isabel i Fernando, l’expresident Aznar, dialogaren a Eivissa davant la flor i nata del conservadorisme illenc. Divendres va ésser el 18 de juliol, no pogueren triar millor dia. Parlaren d’Espanya, és clar. I ompliren Sánchez d’improperis. Aznar acostuma a regalar titulars. No fa gaire ens en donava un de pinyol vermell. Les males companyies no porten res de bo, venia a dir amb paraules força més agressives.

Feia referència a la relació de Pedro Sánchez amb Santos Cerdán. Doncs bé, mireu per on, un tal Montoro que feia i desfeia en el Ministeri d’Hisenda quan ell, Aznar, i després Rajoy, governaren, era, presumptament, una poma podrida. Por la boca muere el pez, diuen els castellans, i si al peix li diuen José María podem avançar que s’envia els hams de vuit en vuit. L’11-M, les armes de destrucció massiva a l’Iraq... Mare de Déu quin sibil·ler! Ara mateix Montoro és una bomba de rellotgeria per a les aspiracions de Feijóo. Els conservadors no saben com sortir-se’n. Heus ací que la senyora Prohens afirma, a l’Ara Balears, que de les coses de Montoro han passat deu anys i que aquesta mena de coses són com el peix a taula. O és fresc del dia o se’n va al fems. I naturalment no és així. Judes va vendre Déu l’any de la picor, i encara li ho retraiem.

El cas Montoro pot dinamitar moltes confiances. A favor seu cal dir que l’ètica no alça el vol, de manera que tot el soroll mediàtic d’aquests dies pot quedar en un no-res. Montoro pot ésser la Nessie del llac, un tema estival. Europa put, res a veure amb la que somniava Espriu, aquella «on diuen que la gent és neta/ i noble, culte, rica, lliure/ desvetllada i feliç!» Coincidint amb el primer centenari de la publicació de Mein Kampf, el parlament europeu ha admès a la seu de Brussel·les una exposició promoguda per Vox sobre el Valle de los Caídos i la seva enorme creu. El relat de la mostra és precisament la creu com a símbol de l’europeisme davant l’amenaça islamista. És a dir, de la immigració. «Yo no digo que todos los inmigrantes vengan a delinquir, pero muchos de ellos sí». Ui, que és d’alarmant aquesta frase...! S’atribueix a un dels alts càrrecs recentment nomenats pel govern balear, tot un símptoma de cap on vol tirar la senyora de Campos. En fi...! Tornem a Brussel·les. Franco va presentar l’Espanya feixista com a baluard de la cristiandat, capaç de rescatar Europa del comunisme i de l’ateisme. I a Churchill ja li anava bé. A la República no la derrotaren Hitler i Mussolini, sinó Churchill i Roosevelt.

El govern espanyol hauria de recordar a la Unió Europea que amb el feixisme poca broma. Tanmateix, no ho farà. Malauradament Europa comença a pudir a intolerància. Dies enrere, alguns descerebrats hostatjats a un hotel de Calvià, varen ésser enregistrats al balcó fent la salutació nazi i donant visques a Hitler. Dubto que el delegat del govern, el senyor Alfonso Rodríguez, hagi ordenat l’obertura d’un expedient informatiu. Però ho hauria d’haver fet. Per ètica. Recuperem l’ètica. Com podem fer-ho...? Mirem-nos en Tolstoi. Cercava la camisa de l’home feliç i, de rebot, va obrir els ulls. No va trobar el remei (la camisa), però sí va aprendre que la tranquil·litat d’esperit, així com la dignitat, no es compra. És conrea.