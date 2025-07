La mestra natura

Demanaren a l’Amic: ¿I quin és el teu mestre? Respongué i digué que les significances que les criatures donen del seu Amat, (cf. Llibre d’Amic i Amat de Ramon Llul, verset 56, paràgraf 7). Seguint les petjades del mestre Ramon, vull mencionar dues significances que he observat: un ciprés altíssim a Son Xigala de La Vileta i una pita gegantina que hi ha a la finca de Son Homar de Petra: Resulta que el ciprés de Son Xigala que aparentment és un, però són tres tan acostats que pareixen un tot sol.

A vegades he comentat amb els qui passen per allà que aquest ciprés ‘explica’ la Santíssima Trinitat: tres persones distintes i un sol Déu vertader; com és a dir: tres cipressos distints i un sol ciprés que la gent admira. I la segona ensenyança d’una criatura vegetal és una pita que contemplam a darrere la casa de Son Homar. Té un rebrot d’uns quinze metres d’altura que acaba amb unes flors grandioses que et fan reflexionar filosòficament i teològicament: la vida té sentit quan es dona, no es guarda egoísticament. Jesús va morir donant la vida per a salvarnos. Morir per a florir. Morir en la creu per a donar la vida a la humanitat.