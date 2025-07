¿Puticlub, dígame?

No es la primera vez que lo digo, ni será la última: hay noticias que parecen escritas para mí, y en este caso concreto, parece que incluso hay personas en la sombra que me echan una mano a la hora de proporcionarme temas para estas columnas. El caso es que, por lo visto, en algunos teléfonos aparece la denominación ‘Puticlub’ cuando se teclea o se recibe el número del palmesano hospital Son Espases, y la cosa no deja de tener su miga, empezando por el uso de una palabra tan castiza y rotunda, porque supongo que a quien preparó el asunto le pareció que la denominación oficial de «refugio de mujeres de moral distraída» era demasiado larga, y que también desechó por el camino otras posibilidades más literarias pero menos definitorias como ‘lupanar’ o ‘casa de lenocinio’.

Pero el caso es que consiguió su objetivo (esto es, enredar y confundir, de manera un tanto jocosa y disoluta), y que ahora, parece que el asunto va a resolverse por las vías habituales de la administración pública, es decir, creando una comisión de expertos que se pongan a trabajar raudos y veloces en nuevos protocolos que permitan subsanar los errores y hacer las cosas de la forma correcta… Y eso nos lleva a dos conclusiones: la primera, que ojalá lo consigan antes de acabar la legislatura (o por lo menos, la década), y la segunda, que quien lo haya hecho quizás piense que es más agradable ir a ciertos sitios que a otros, y por eso ha modificado la nomenclatura de una manera tan significativa.