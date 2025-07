La hipocresia del PP amb la PAC

El passat 16 de juliol, la Comissió Europea va presentar la seva proposta de Marc Financer Plurianual 2028-2035. Un document que, tot i tenir aparença tècnica, conté una càrrega ideològica de gran calat. Aquesta proposta, liderada per la presidenta Ursula von der Leyen amb el suport dels comissaris del Partit Popular Europeu i dels seus aliats d’extrema dreta, obre la porta al desmantellament de la Política Agrària Comuna (PAC) tal com la coneixem.

La proposta contempla una retallada de més del 20 % en el pressupost agrícola, la més gran des que es va crear la PAC. Amb aquest tall es liquida pràcticament el segon pilar, el de desenvolupament rural (FEADER), que a les Balears és clau per sostenir projectes de modernització, incorporació de joves agricultors, innovació o sostenibilitat. Sense aquest pilar, moltes explotacions familiars quedaran completament desemparades.

I encara hi ha més. El nou model que proposa la Comissió preveu que l’accés als fons agraris depengui del compliment d’objectius macroeconòmics que res tenen a veure amb el camp. És a dir: que un pagès de sa Pobla, una ramadera de Menorca, un jove agricultor d’Eivissa o una petita explotació ecològica a Formentera podria veure com li retallen l’ajuda simplement perquè s’incompleix algun objectiu de dèficit o estabilitat fiscal. Això no és política agrària!

El més greu, però, no és només la proposta de Brussel·les, sinó la hipocresia amb què el Partit Popular l’ha gestionada. Mentre a Madrid i a les Balears fingeixen estar «alarmats», a Brussel·les han avalat sense reserves aquest atac a la PAC. És el cas del conseller Joan Simonet, que s’ha limitat a qualificar la proposta com «alarmant» i a advertir que pot suposar la pèrdua de fins a 15 milions d’euros anuals per al sector balear. Però no l’hem vist demanant explicacions al seu partit ni alçant la veu com correspondria. La seva alarma és de cartró pedra.

A l’altra banda, el Govern d’Espanya i el PSOE han optat per actuar. En lloc de lamentacions, han teixit aliances. El ministre Luis Planas, juntament amb 19 estats membres, ha enviat una carta formal a la Comissió reclamant una PAC amb personalitat jurídica pròpia, amb els dos pilars intactes i amb finançament suficient. És a dir: una PAC útil, justa i europea. Una política que protegeixi qui treballa la terra, no qui especula amb els pressuposts.

A diferència del PP, el PSOE ha defensat una PAC forta, equilibrada i pensada per fer front als reptes climàtics, socials i territorials. I ho ha fet amb propostes, amb acció institucional i amb capacitat de diàleg.

Per això, des del PSIB-PSOE demanam al Govern balear que es posicioni al costat del camp balear. Perquè el que està en joc no és només una línia pressupostària. El que està en joc és la sobirania alimentària, la viabilitat de centenars d’explotacions familiars, la continuïtat d’un model sostenible i arrelat al territori.

Perquè les Balears no són prescindibles. I qui no defensa el seu camp, la seva agricultura i el seu món rural, contribueix a la seva desaparició.