¿Criminalización del turismo ?

En los últimos tiempos hemos visto manifestaciones de pequeños grupos, sospechosamente manipulados, en contra del turismo.

Conviene recordar que en Mallorca no hay alternativas reales al turismo: no existen industrias significativas o actividades agrícolas que no estén vinculadas directa o indirectamente con él. Todos y todas vivimos del turismo.

Ahora bien, si el número total de visitantes se considera excesivo, una posible medida, -aunque autoritaria- sería limitar el número de vuelos que aterrizan en el aeropuerto y establecer topes a los vehículos de alquiler que los rent a car traen cada temporada. No obstante, no estoy seguro de que estas medidas sean realmente beneficiosas para nosotros.

Por otro lado, el ‘todo incluido’ promovido por los grandes grupos hoteleros es muy negativo para el resto de las actividades isleñas, ya que incita a los huéspedes a no salir de los recintos hoteleros.