No todo el que aterriza es un turista

En plena temporada alta, las cifras vuelven a ocupar titulares: millones de pasajeros en el aeropuerto de Palma, récord de vuelos programados y una supuesta avalancha turística que algunos convierten en argumento para el alarmismo o la complacencia, según convenga. Pero detrás de los números brutos hay matices fundamentales que, si no se comprenden, distorsionan el debate público y dificultan la toma de decisiones responsables.

Tres conceptos suelen confundirse: asientos ofertados, pasajeros del aeropuerto y turistas reales. No son lo mismo. No lo han sido nunca. Y no entender su diferencia puede llevarnos a conclusiones erróneas sobre la presión turística, la planificación de recursos o la percepción social del fenómeno.

Los asientos ofertados son la capacidad que ponen a la venta las aerolíneas: plazas disponibles, no ocupadas. Sirven para medir la conectividad, no la llegada efectiva de personas. Podemos tener más asientos ofertados que viajeros reales, o vuelos programados que luego se cancelan por baja demanda.

Los visitantes del aeropuerto, por su parte, incluyen a todo aquel que embarca o desembarca en Son Sant Joan: turistas, residentes baleares, trabajadores, estudiantes, personas en tránsito, visitas familiares o sanitarias. Su volumen refleja actividad aeroportuaria, no necesariamente actividad turística.

Finalmente, están los turistas: aquellos que pernoctan en la isla por ocio, al menos una noche. Pero incluso aquí hay que hilar fino: no todos duermen en hoteles. Muchos se alojan en viviendas vacacionales, legales o no; otros en casas de familiares o amigos. Su presencia genera un impacto, sí, pero también desafíos distintos según su forma de alojamiento y movilidad.

La confusión entre estos conceptos ha alimentado discursos simplistas y decisiones desajustadas. Se asume que cada vuelo es un síntoma de saturación, o que un aumento de pasajeros implica directamente una masificación insostenible. Esto no solo es falso: es contraproducente. Impide diseñar políticas basadas en datos reales, invisibiliza parte de la presión social y ambiental, y alimenta una narrativa donde el «turismo» es un chivo expiatorio, más que un fenómeno que requiere gobernanza inteligente.

Mallorca necesita una gestión turística basada en información precisa y criterios diferenciados. No se trata de contar personas, sino de entender quiénes vienen, por qué, cómo se mueven, dónde se alojan y qué impacto tienen. Solo así podremos transitar de un modelo reactivo a uno planificado, que equilibre actividad económica y bienestar colectivo.

No basta con mirar al cielo ni con medir pasajeros. Hace falta mirar más allá de la pista.