La sombrilla

El otro día fui a la playa. Sí, a la de arena, sol, calor y agua turbia y aparentemente sucia. A esa. Fui a la hora donde los turistas se van a cenar. Son de cenar pronto. Ir a la playa tarde es mi forma de colaborar a no masificar la zona marítima y de dejar espacio para que los visitantes que llegan en manada llenen las carreteras y las zonas costeras sin un mallorquín que les estorbe. Porque ahora los de aquí estorbamos más que otra cosa.

A lo que iba. Fui a la playa y me llamó la atención una sombrilla plegada y aparentemente sin dueño. Me dijo entonces Carmen, mucho más lista que yo y más versada en asuntos playeros, que los extranjeros que regresan a su domicilio, algunos, en lugar de tirar las sombrillas las dejan clavadas para que otra persona se aproveche de ellas. «!Pero en qué mundo vives, no sabías esto!», exclamó asombrada. Se ve que todo el mundo lo sabía menos yo. Me sentí como Pedro Sánchez con Santos Cerdán o como Rajoy con Montoro. Igual. Puse la misma cara de atontado. Me quedé sin habla. Qué buena gente. Y qué generosos, pensé, estos turistas que dejan sombrillas clavadas como estacas en el pecho de un vampiro.

Empecé a mirar alrededor y efectivamente había una serie de sombrillas solitarias como almas en pena pagando sus pecados en el purgatorio. Ellas no lo hubiesen hecho. Ellas no dejarían a sus turistas clavados en la arena. En ese atardecer playero, cuando el sol se ocultaba, los humanos dejaban espacio a una siembra de sombrillas abandonadas a su suerte. ¿Qué será de ellas? ¿Hay un cementerio para sombrillas? Recuerdo el camposanto de cabinas de teléfono.

Acuérdense de López Vázquez en la película de Antonio Mercero. Afortunadamente no se cumple la equiparación de un turista una sombrilla porque además de hablar de masificación humana tendríamos que añadir la masificación de sombrillas abandonadas.