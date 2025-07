La culpa siempre es de AENA

Permitan que nade a contracorriente, ya quisieran muchos operar al nivel de Son Sant Joan que pronto escalará una posición para situarse entre los diez mejores aeropuertos de Europa. Me entristecen esos políticos que siempre dan la culpa a AENA faltando a la verdad y al ordenamiento jurídico con tal de sacar rédito. Este Govern debería ser y actuar diferente y no puede ni debe dar cancha a mantras inviables que solo crean crispación. Las obras en el aeropuerto no son un capricho y deberíamos plantearnos qué ocurriría si no se realizaran. En cuanto a lo competencial y legal indicar que, por lo general, se desconoce (espero que algún alumno atento lo recuerde) que existe una normativa para regular toda la actividad aeroportuaria llamada DORA que es el documento estatal que fija los estándares mínimos de servicio, calidad y seguridad y sobre el que algún responsable de AENA podría explicar en estas páginas cómo se aplica y controla su cumplimiento.

Toda obra es molesta y esta deberíamos entenderla como un mérito, muchos sectores cierran para reformarse y aquí no ha dejado de trabajarse en ambos frentes (60 vuelos/hora en pleno julio; más de 5.000 personas simultáneas en terminal). Un proyecto que debe ser complicado por el número de empresas y por tener que sujetarse a lo contractual y también al derecho público. Unos trabajos que no estamos pagando nosotros porque vienen del presupuesto de AENA como marca la legislación (DORA II 2022-2026), así que una planificación de 560 millones (en diversas fases) es una bendición que ya querríamos en escuelas o residencias. Obviamente se han generado noticias y los más perjudicados habrán sido los trabajadores que, seguramente, son los más conscientes de que se está construyendo el aeropuerto del futuro, adaptado a las nuevas realidades. Tengo claro que es de necios pensar que podemos seguir con una planificación y espacio de los 90 o que el turismo no será nuestra actividad principal en lo que queda de siglo (otras alternativas son meras utopías que no despegan). Los primeros que van a beneficiarse de las mejoras son los ciudadanos de esta isla que siempre deberemos pasar por el aeropuerto y no creo que se haya olvidado a unos trabajadores que se beneficiarán de todos los avances logísticos que conlleva unos servicios de vanguardia y de calidad (una inversión de este calibre seguro que aspira a esos objetivos). Todo se enmarca en unas magnitudes de vértigo que generan debates y son fuente de riqueza o de felicidad; son 33 millones de pasajeros y como usuario de muchos aeropuertos (me gusta viajar, aunque es impopular admitirlo) el de Palma es impecable en su funcionamiento (el lujo de pasar filtros en máxima actividad en 5 minutos). Veamos todo lo positivo y pidamos a los consellers que contribuyan a acelerar el proceso y que también se presenten en otras empresas que son mucho más nocivas y perniciosas con su central contaminante de carbón, sus líneas sin soterrar y un beneficio, que, además, se envía a Italia.