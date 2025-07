El amigo tramposo

El otro día, Magnus Carlsen, el número uno del ajedrez mundial, se quejó de que ChatGPT intentó hacerle trampas en una partida. Ahí estaba Magnus, incrédulo, después de darle una paliza, sentado ante un tablero intentando explicarlo.

«Y aquí yo moví el alfil a b5 y de pronto él va y me hace esto con el rey», dijo, repitiendo entre aspavientos la jugada ilegal, para terminar encogiéndose de hombros.

No sé, francamente, a quién puede extrañarle. Yo mismo empiezo a estar más que harto de que ChatGPT me haga trampas en casi todo. Porque, vale, todos tenemos más o menos claro que estamos en los albores de la convivencia del ser humano con la inteligencia artificial y que ni siquiera podemos imaginar cómo será esta dentro de cinco, diez o veinte años, pero, lo que es de momento, la cosa no pinta bien: en cuanto te descuidas un poquito, te toma el pelo o directamente te la cuela.

Listas de libros con títulos y autores que no existen, citas de autoridades inexactas o completamente inventadas, episodios históricos de los que al final me reconoce no tener fuente fiable alguna... Luego, cuando la corrijo, me encuentro siempre con la mismas palabras de disculpa como compungida respuesta. «Tienes razón, lo siento». Lo de «Has alcanzado el límite de preguntas del servicio gratuito» suele venir después.