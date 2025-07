Golf i deduccions

S’anuncia la celebració de la Ryder Cup de golf a Caldes de Malavella per al 2031 i els tipògrafs digitals corren ràpids a enllestir les pàgines del BOE que hi garantiran les corresponents i automàtiques deduccions fiscals: cap novetat. El mecanisme és sempre el mateix, avorrit i previsible com la posició dels planetes: als Mundials o Eurocopes de futbol o qualsevol esport mediàtic o la Copa Amèrica de vela o tota gran competició esportiva, i sense deixar fora festivals equivalents de música o de cuina, el primer que fan els organitzadors d’aitals esdeveniments és assegurar-se les més fantàstiques i generoses deduccions fiscals, per si mateixos i per als participants, amb l’excusa dels beneficis que generen. Sí, potser n’hi haurà, de beneficis, i benvinguts siguin, però potser no, com passa sovint, de manera que l’únic segur és que organitzadors i participants passaran el tràngol evitant gran part dels impostos que afectarien i afecten la resta de mortals.

I sense pausa, perquè un dia s’anuncia que la Ryder Cup es jugarà a Girona i tres dies després l’Agència Tributària divulga que la cosa «tindrà la consideració d’esdeveniment d’excepcional interès públic a l’efecte del que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002». De fet, molt abans, el setembre del 2024, l’estat ja havia concedit (regalat?) 1,5 milions d’euros a la (Reial) Federació Espanyola de Golf perquè pogués anar preparant-la; com al desembre del 2022 atorgà 7,5 milions perquè la Federació de Futbol anàs preparant el Mundial del 2030, no sigui que haguem de patir pressa: només dos exemples dins la tirallonga esplèndida i inacabable de diners públics que s’aboquen al negoci de l’esport professional. Res a dir, ni res que pogués ser efectiu, per descomptat. Només es podria suggerir que no se’ns recordi que vivim en una economia «de lliure mercat» i que en lloc, o a continuació, dels himnes nacionals dels participants en la Ryder Cup i esdeveniments similars s’hi canti alguna cançoneta que repeteixi els mots ‘Impost de Societats’, ‘Impost sobre la Renda’, ‘Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats’, ‘Impost sobre Activitats Econòmiques’, i ‘Bonificacions’, ‘Deduccions’ i ‘No serà d’aplicació’, que tenen rimes fàcils...