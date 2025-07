En su mundo al revés Eduardo Galeano hace relación de «el aliento de Lucifer nublando el universo». Para entendernos, podría ser J.M. Aznar azuzando a la guerra para abatir a Pedro Sánchez y llevarlo a la cárcel. Otro expresidente, el socialista F. González, coincide con él en el odio hacia el inquilino de Moncloa. No nos equivoquemos, los dos defienden con ahínco que el pasado siga siendo futuro, en una triste performance de «los que fueron y se resisten a dejarlo». Un espectáculo inédito. Están fuera de lugar, pero en el mundo al revés «el plomo aprende a flotar y el corcho, a hundirse».

Posiblemente los dos ex sueñen en un pacto entre sus partidos como servicio supremo al sistema. Es evidente que las puertas giratorias no son una entelequia, sino el cordón umbilical que conecta el ‘ancien régime de la transición’ con el poder económico de siempre. Para que sea posible el pacto sobra Sánchez, recordemos que fue en el ínterin que este dejó de ser secretario general cuando el PSOE se abstuvo para hacer presidente a M. Rajoy. No obstante, si algo quedó claro en el bronco debate del Congreso de los Diputados sobre la corrupción fueron la decadencia del bipartidismo y la crisis del régimen del 78. Tanto es así que Sánchez no dudo ni un instante en marcar una línea divisoria entre los gobiernos de F. González y los de Rodríguez Zapatero y suyos. Puso tierra y espacio entre ellos y el viejo político andaluz; de hecho, el pleno del Congreso en muchos sentidos fue un debate de frontera que trascendió el tema de la corrupción. Un debate entre dos modelos.

Nos explicaremos: no es casual que en las medidas del Gobierno para atajar la corrupción se ponga el foco sobre las empresas que pagan mordidas. Esta es una casuística a la que inevitablemente había que llegar, habrá que saberla abordar. No resultará fácil hacerlo, es una frontera que se traspasa por primera vez y las leyes de la frontera son complejas y el bloque de la investidura diverso. Requiere de filtros previos, información clara, más que nunca: los grandes productores de información deberían estar obligados a la transparencia necesaria para preservar el derecho constitucional a una información veraz. Lo prometió el presidente Sánchez y sigue pendiente. Tampoco, estaría de más que a los expresidentes, incluido el indetectable M. Rajoy, en su estatuto se les exija la transparencia adecuada y proporcional. Hay que saber por boca de quien se habla o que intereses se defienden.

En la frontera hay tensión y lucha entre lo que debería irse, y se resiste a marchar, y lo que está por venir. El equilibrio de la mayoría parlamentaria es frágil, pero apunta a un espacio político nuevo y regenerador. En esto consistiría el cambio de ciclo o frontera por cruzar. Núñez Feijóo de súbito pudo sentir la inmensa soledad que le rodea, pero se resiste a abandonar la ciénaga. Uno se pregunta cual es el motivo de tanta obstinación. Para entenderlo quizás debería ponerse en el centro de la ecuación la palabra meritocracia: a ellos no se les discute el poder, pertenecen al grupo que ha nacido para mandar. Por ende, piensan que no hay motivos para cambiar nada; pero no es cierto, la alternativa es la involución, ¿puede que este sea el plan B de J.M. Aznar?

Podríamos llamarla meritocracia de clase, aunque en democracia plena no existe la meritocracia, existen los votos y estos a veces no alcanzan para gobernar. Ahora dan para una transición a un estado de carácter democrático, social y plurinacional, no para otra cosa. Esto lo saben todos, por eso la lucha es tan encarnizada.