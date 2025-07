Inmigrante

Se me revuelven las tripas cuando veo las patrullas de adocenados que acuden a Torre Pacheco a la caza del marroquí. Ese marroquí que recoge los melones de la cosecha. Ese marroquí que hace el trabajo que no quiere ningún español. Esta misma semana un empresario me decía que «ya está bien de dar paguitas a los moritos». Salté, no podía hacerlo de otra manera, diciéndole que los moritos y los sudamericanitos trabajan en la construcción y en la hostelería. «Bueno, lo de morito era en plan cariñoso. Pero es verdad, ningún mallorquín quiere trabajar en la obra, no encuentro españoles que quieran trabajar». Lo dice un tipo que además reconoce que si puede, lo hace todo en negro.

Todo esto me lleva a que en casa mis padres emigraron a Alemania. Cada año mi madre maldice a Cristóbal Montoro, que empezó a rebuscar en las cuentas de los jubilados que trabajaron en el extranjero. Qué importa que mi madre mandara toneladas de marcos alemanes a la familia en España para ayudarles a salir de la posguerra: desde 2015 se ha ensañado con los mayores que tienen dos pensiones y tienen que hacer la declaración de la renta si cobran más de 11.000 euros al año. La hostia anual es monumental: para alguien que cobra 16.000 euros anuales, la declaración de la renta le sale a pagar más de 2.000 euros. La pena es que Montoro (y aquí me ahorro los sonoros calificativos que le dedica mi madre, con la lengua muy afilada) es que no dudó en crear amnistías fiscales para ricos, adinerados, empresarios, el rey Juan Carlos y demás calaña a la que le sobra el dinero. Vayamos a por el jubilado, que ese no se defiende. Pero qué asco todo, de verdad.