La solución para no morir de éxito

Mallorca debe estar en el Congreso. Sin este logro, seguiremos como ahora, sin tener influencia en la toma de decisiones y soportando el expolio al que estamos sometidos. UM es un partido ambicioso que quiere que el pueblo de Mallorca se siente donde se toman las grandes decisiones, que ahora no nos tienen en cuenta, ya que nuestros ‘representantes’ no lo son, pues tan solo sirven a su señor, o sea, a sus partidos, ya sea el PP o el PSOE.

Necesitamos tener en Madrid un grupo político que nos represente de verdad y que rinda cuentas tan solo ante los habitantes de Mallorca y las Baleares. Para ello es necesario primero ‘comandar a ca nostra’, sin decisiones tomadas solo por los dos bandos, que solo buscan nuestra aportación económica y que tan solo sirve para que puedan obtener más votos en otras comunidades más pobladas de España y más ahora con el ahogamiento permanente de Vox al PP que sufrimos en Baleares.

Contribuir a la gobernanza de Baleares es vital para la supervivencia de los valores de Mallorca. ‘Comandar a ca nostra’ significa volver a ser decisivos en el Parlament balear, en los consells y en los ayuntamientos. Los mallorquines lo fuimos y tenemos que volver a serlo, sin crispaciones, con la ilusión de servir, con las ganas de un pueblo que quiere soluciones para nuestra autonomía. UM tan solo es un medio más, un medio fuerte e ilusionado, que quiere que se unan todos los que tenemos Mallorca en el corazón, ya sea por nacimiento o como lugar en donde han encontrado un hogar que les da bienestar.

Estamos trabajando para unificar nuestras prioridades, para crear un frente amplio y cohesionado, que nos aporte aire fresco, ideas potentes, con la fuerza de la juventud. Cada día avanza más hacia este futuro, que queremos y necesitamos, empezando a ver los resultados hacia esa unidad del mallorquinismo político, pues Mallorca se mueve y nadie está facultado para apartar a nadie, salvo a los extremismos tanto políticos como económicos.

Reducir el coste de la vida (con el coste de la insularidad), solucionar los problemas que ahora tenemos con la movilidad, la vivienda, la inseguridad ciudadana, eliminando la crispación del debate político y social, creando una verdadera alternativa unida en un centro político, con más poder económico y de decisión para los ayuntamientos. Ayudando a los empresarios y mejorando a los trabajadores. Solucionar el problema de los okupas y eliminar el vandalismo. Ayudar a las pymes, empresas familiares e individuales y muchas cosas más son necesarias y tenemos que conseguirlo.

Desde Mallorca, tenemos que contribuir a una España unida y plural, mejorando nuestra democracia, y conseguir agrupar el mallorquinismo político, como solución al problema social y económico.

UM es un medio más, en ese camino, que nos puede salvar no solo culturalmente, sino defendiendo la calidad de vida, que necesitamos. El PI también está por la labor, parece. Algunos dicen, que este es un trabajo de titanes casi imposible de conseguir, pero ya lo estamos haciendo sin prisas, pero sin pausas y queremos lograrlo con vosotros, los titanes, el pueblo de Mallorca, porque si no se hace, no será difícil, será posible.

D’una altra manera, però clar ho diu el senyor López Casasnovas a aquest mateix diari. Esper que algú doni més passos endavant, per a després no haver de plorar pel que no hem fet, quan ara és el moment i el grup Som Mallorca també s’ha posat en marxa. Balears s’ha de moure! Les associacions culturals i grups s’han d’aproximar a aquests grups o partits polítics fomentant la unitat entre ells, i així ens donaran la força que necessitam tots.

Els grups i partits mallorquins hem d’actuar com un equip esportiu de futbol, per exemple, amb què cadascú té un paper dins el terreny de joc! Però tots junts treballen amb un objectiu comú, centrats i transversals, sense crispacions i amb generositat on Mallorca ‘sigui lo primer’. Només així podrem aconseguir un present i futur dignes i necessaris.

A part del símil esportiu, crec que és necessari que els que estam treballant per aquest mallorquinisme polític, moderat i transversal, fem una lectura a la tesi doctoral d’en Francesc Granados, per no caure en els mateixos errors del passat, sobretot els centristes, que començaren aquí amb en Luis Martí i en Jeroni Pou el 1898 i més recentment seguint les idees d’en Josep Melià Pericàs i les accions valentes d’en Jeroni Albertí i altres. Els primers foren destruïts per la dictadura d’en Primo de Rivera i les altres pels partits polítics soci-econòmics que imperen a Madrid.

Ara són molts de capells per un sol cap. Això s’ha de superar amb un inici real de confluències. Amb un document ideològic unificador, moderat i transversal que ho faci possible. És la primera passa a aconseguir.

Està clar que aquest escrit és una reflexió, una informació i inclús un desig per a una Mallorca que no morí d’èxit.