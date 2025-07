‘Llum’, mi maestra

Llum, mi perra, vive en el momento presente, sin la carga del ego, siempre en el amor. Con su sola presencia me recuerda que lo que hago ahora mismo es lo más importante. No tiene opinión de sí misma, simplemente es… y, al hacerlo, detiene el mundo.

Me muestra que la verdadera felicidad está en lo simple: un rayo de sol, el aire fresco, un instante de quietud. Llum me ofrece, en cada momento, la oportunidad de amar y ser amado incondicionalmente.

El humano dice: «Me amo, me odio». La perra dice: Guau, guau!, o sea: «Soy yo misma, estoy en paz». Llum no me juzga. Su mirada es un espejo sin prejuicios. ¡Qué liberación! Me acepta radicalmente, sin tratar de cambiarme.

Cuando la miro profundamente, siento que somos la misma conciencia en distinta frecuencia. Podría decir lo mismo de todos los animales, las plantas, las nubes, las montañas. No estamos separados. Algunos lo llaman Dios; yo lo llamo Amor.

«Amar al Creador en la criatura». Llum es conciencia disfrazada de perra, recordándome que lo único que puede salvar al mundo es un cambio de conciencia, y que comienza aquí, conmigo, en un instante de pura presencia.

Cada año matamos 60 mil millones de animales terrestres y un billón de animales marinos para nuestro consumo. Es una masacre sin comparación, que agrava el hambre, destruye bosques y contamina las aguas. Instrumentalizamos a los animales para el consumo, la moda, el entretenimiento o la investigación, olvidando que sienten, aman y sufren. ¿Y si ya es hora de considerarlos conciudadanos planetarios? Vivimos en un mundo interdependiente, donde la suerte de cada ser vivo está ligada a la de los demás.

Queridos hermanos elefantes, hermanas gallinas, abejas, ballenas… A todos los que camináis, reptáis, voláis y nadáis en lo profundo: compartimos el mismo aire, la misma luz, la misma agua, la misma sed de vida y de libertad.

Durante demasiado tiempo os hemos tratado como ‘algo’ y no como ‘alguien’, arrancándoos de nuestro círculo de compasión, reducidos a kilos, pieles y cifras en un matadero. Hemos silenciado vuestros gritos en granjas y océanos.

Nos duele esta violencia normalizada que, en nombre del progreso, nos ha desconectado de la tierra y del latido sagrado de la vida. Pero, poco a poco, estamos despertando a una verdad esencial: si os hacemos daño, nos herimos a nosotros mismos; si os amamos, nos sanamos.

Necesitamos transmitir a las nuevas generaciones una conciencia fundada en el respeto a la vida y en la felicidad de todos los seres sintientes. Necesitamos recordarles que no vinimos a dominar la Tierra, sino a cuidarla como un templo compartido.

El cambio ya está en marcha. No por compasión únicamente, sino porque comprendemos que en vuestra liberación está también la nuestra, y que en vuestra alegría respira la semilla de la humanidad futura.

A ti, lector y lectora, te invito a reflexionar: ¿cómo puedes disminuir el sufrimiento animal con tus elecciones diarias? Con cada decisión compasiva, siembras benevolencia. Recuerda que solo el amor puede salvarnos.