Frontisses i frontismes

La dreta nacionalista malaveja per reunir varis partits en una sola candidatura (diguin-li de centre, si els hi lleu). Molt raonable, sobretot si la doten d’òrgans propis, els inconvenients d’articulació via acord de direccions són delicats. Fins i tot hi ha qui planteja confluir en un sol partit nacionalista. S’al·leguen els beneficis d’ésser frontissa i d’atreure gent diversa. No ha de ser fàcil conciliar als que tracten de radical l’esquerra nacionalista (un mantra en l’antiga UM), amb els que li retreuen que fa curt. La cohesió, el sentit, són decisius per a la continuïtat, i el sobiranisme progressista, amb totes les seves mancances, i contraris, ha sobreviscut a molts de projectes que el dejectaven amb suficiència. En tot cas, l’anàlisi falla en un punt determinant: ignora les motivacions de la militància d’esquerres.

La defensa d’identitat i autogovern procura amples espais d’entesa i treball conjunt, però el panorama polític, local i global, mantén ben viva la distinció dreta/esquerra, històricament clau. Afegim-hi el pes del cleavage desenvolupisme/ecologisme. I d’altres, perquè les bases epistemològiques del nacionalisme conservador té ingredients que per força han de resultar antipàtics a una persona progressista. Avui triomfen arreu en la vessant estatista, el meu Estat per sobre de tot, contra els valors federals, que reconcilien nacionalisme i humanisme, i arrasen l’aparell d’organitzacions internacionals, que ja era prou insatisfactori.

La frontissa pot obtenir èxits memorables. De conjuntura. Només la cultura política pot plantar cara a la lògica de la força, i consolidar canvis. Tenim autogovern gràcies a bascos i catalans, però se mantén perquè ha convençut, o l’espanyolisme se’l carregaria sense miraments. Encara ho pot fer. El franquisme polític retreu (reconeix) al sobiranisme haver desviat Mallorca del seu suposat destí de dissoldre’s en la Gran Castella. Se donen 40 anys per redreçar-ho (un termini que els resulta suggestiu). Són, abans de res, nacionalistes espanyols, però ni se’l plantegen el paper de frontissa: són de dretes i s’entenen amb el Partit Popular, així de simple. Amb aquesta ventada, t’hi pots engrunar els dits a les frontisses.