Toni Nadal, xapó!

Toni Nadal, entrenador de tenis, va participar en un col·loqui amb Noelia Núñez, vicesecretaria nacional de Mobilització i repte digital del PP, a la sessió inaugural del 21 congrés de PP. Vull felicitar i donar les gràcies a Toni Nadal, que ha demostrat tenir tanta valentia, seny i encert amb les seves declaracions, com el seu nebot, el tenista Rafa Nadal, a la pista. Les seves afirmacions no varen deixar indiferent a l’auditori a qui anaven dirigides. Els consells i demandes servien per aplicar als polítics de qualsevol partit que vulguin actuar amb seny i honradesa.

Entre d’altres afirmacions, digué: «Si el de dalt no dona bon exemple, marca uns principis que difícilment els altres poden corregir», «l’exemple ha d’anar sempre de dalt a baix...» o «no m’agrada la confrontació, els polítics deuen dir-se les coses amb educació, perquè no va bé per a la societat crispar-la». Marga Prohens, que estava present, hauria de fer cas i deixar d’intentar crucificar a Francina Armengol per aconseguir uns vots, els vots s’han d’aconseguir amb fets i no intentant desprestigiar a l’oponent. A més, na Francina com a expresidenta del Govern Balear i actual presidenta del Congrés dels Diputats es mereix un respecte. Els nostres principals càrrecs polítics han de donar exemple, no poden caure en continus insults i desqualificacions. I tampoc cal dir una cosa i fer una altra, com anunciar que es pujarà l’ecotasa i després no fer-ho; o acceptar que tenim un greu problema de massificació turística i només posar qualque mesura per a justificar-se, s’ha d’agafar el bou per les banyes.

L’afirmació d’en Toni què «A Mallorca xerram català perquè així ho diuen els filòlegs» no va ser molt ben rebuda per alguns dels assistents, i na Marga Prohens es va limitar a afirmar que «el que ha dit és el que diu l’Estatut; ni una paraula més ni una paraula de menys».

El que va quedar contrariat va ser en Jorge Campos, de Vox, sembla. Té un ressort al cul que en sentir la paraula català li fa botar i començar el seu incoherent discurs que a Mallorca no xerram català; de filologia, pel que diu, no té ni punyetera idea i ens vol imposar la seva ignorància.

Dissortadament, a causa de la seva sinceritat i honradesa, a en Toni Nadal li veig poc futur polític. Us recoman veure l’entrevista completa a Internet, paga la pena. Gràcies, Toni.