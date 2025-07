Si por decir la verdad hay crispación, habrá crispación», ha dicho Abascal. La frase suena bien si no procediera de un individuo que hace tiempo abandonó cualquier intento de decir la verdad. No informa nunca, sólo agita a las masas cual salvador del mundo en paños menores. Jamás pierde el tiempo en explicaciones. ¿Para qué? Menos en construir una sociedad decente porque sencillamente se trata de un pirómano de la convivencia y las buenas costumbres. Lo que él mismo llama sus verdades es una manipulación de datos que configuran titulares, tuits llenos de bilis y frases populacheras que se repiten hasta la saciedad como si fueran dogmas de fe. Los altavoces son los medios digitales de siempre, panfletos disfrazados de prensa con sus titulares dispuestos a generar odio y no empatía. Noticias nunca contrastadas, soltadas como cócteles molotov, siempre señalando al más débil. Así se alimenta a la bestia día tras día. Y cuando el resultado de toda esta ignominia se traduce en violencia real, entonces saltan con aquello tan manido y repulsivo «de decir lo que otros callan». Lo más deleznable no es que Abascal genere una avalancha de crispación que conduzca a apalear a un niño de 15 años de origen magrebí. Lo auténticamente deleznable es que lo hace adrede porque lo necesita como el aire para respirar. Y, mientras tanto, barrios enteros pagan las consecuencias de este fulano que no ha cotizado jamás en la vida. Ciudadanos que nunca antes se habían alineado con sus discursos empiezan a desconfiar, a tragar odio por un embudo. La crispación siempre surge de los bulos, del cinismo y la irresponsabilidad. Este patriota de boquilla no tiene nada más que ofrecer, únicamente los efectos de su manipulación. Como lema nunca decir la verdad sino usarla para seguir sembrando veneno. Torre Pacheco tan solo es un síntoma. El auténtico virus es el discurso que convierte al emigrante en enemigo.