Puede que sí o puede que no

Aun a sabiendas de que se trata de un artículo de opinión y que cada uno tiene la suya; al leer mis artículos, tal vez perciba cierta prepotencia; nada más lejos de la realidad. Debo confesarle que todas las hebdómadas, al encarar las primeras letras de cualquier Tribuna, leo, busco toda la documentación que soy capaz de localizar, escucho, apunto y comento; todo me parece poco frente a la posibilidad de que pueda usted encontrar alguna incorrección en mis conclusiones.

Aunque pretenda ser pulcro, exhaustivo y cuidadoso con mis criterios, siempre ofenderé a la mitad de los que tengan de deferencia de ojear las líneas expuestas. Nuestra sociedad se divide en muchos cincuenta por cientos.

Prácticamente, somos tantas mujeres como hombres. Nuestras urnas evidencian el equilibrio entre las personas que valoramos más los derechos sociales y el desarrollo de la sociedad del bienestar, oponiéndose a, casi, las mismas que prefieren una masa de trabajadores mal pagados y con los menos privilegios posibles. En la mayoría de las discusiones encontrará tantos simpatizantes del Barça, como del Madrid. Y, contradiciendo las evidencias científicas, la misma porción de la población sigue creyendo en una vida más aya de la terrenal, junto a un dios todo poderoso y justo; pese a que sean suficientes unos minutos ante algún informativo para tener la certeza de que gran número de la humanidad sufre injustamente.

Por poner un último ejemplo, los que denunciamos la tauromaquia por ser una tortura cruel, alejado del mínimo nivel de sensibilidad, nos enfrentamos a una cifre parecida de los que la defienden, como parte de nuestra cultura, por su arraigada tradición (¿no se si se les hace igual de apropiado el derecho de pernada?, que tradicionalmente también era una costumbre impuesta al populacho).

Permítame despedirme, por esta semana, aclarando que procuro no generalizar, si lee bien la afirmación entenderá que únicamente debe sentirse aludido si la cumple; cuando sugiero un control de alcoholemia a las autoridades, solo debería preocuparle al descerebrado que se pone al mando de un vehículo después de haber consumido; que ya sabe que quien se pica ajos come.