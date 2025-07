Oasis Can Sales

Se ha dado por terminada esta semana la reforma que se ha llevado a cabo en la Biblioteca de Can Sales. Ha quedado bien, a simple vista de usuario y resulta una buena excepción, ha debido ser la única colaboración en tiempo entre gobierno central y autonómico. En tiempos de desconfianza justificada, un lugar así, modernizado, es un pequeño milagro, debiera ser incluso motivo de orgullo. Lo es también la paciencia demostrada por sus trabajadores durante las obras para que el servicio se resintiera lo menos posible. Un lugar así en el centro de la ciudad es un oasis y casi extraña que cada día no haya colas para entrar. Conocimiento, cultura y entretenimiento gratis a la mano de cualquiera que entre por la puerta, en condiciones de igualdad absoluta. El que no se ilustra es que no quiere o que desconoce hasta el lugar.

Ni suscripciones, ni spam, ni anuncios cuando la mayoría de la población paga servicios para tener acceso a contenidos. Miles de títulos a mano que se pueden ojear, comprobar incluso se los puede uno llevar a su casa. Se da por hecho que existan lugares así, se olvidan y se aprovechan menos de lo necesario. Las bibliotecas son una especie de templo laico, una excepción en la que el silencio existe y se impone cierta calma. La presencia habitual de estudiantes en las mesas le da el contraste al visitante que solo pasa el rato. También Can Sales como cualquier biblioteca es un espacio de resistencia, del reivindicación del valor del conocimiento por sí mismo y de la cultura para mejorarse o entrenarse; frente a gurús raros y al desprecio del saber si no se le acompaña de resultados económicos. Son oasis y son de todos. Hasta aclimatado está, que no es motivo menor para hacer la visita, aunque no sea el principal. Lástima de las limitaciones que tiene el servicio estos meses por el horario de verano, pero bueno, nada es perfecto.