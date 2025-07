Sobre el delito de odio

Cuidado con el odio. Mucho tacto en ver delitos donde sólo hay protesta radical, reprochable por algunos de sus métodos, pero que jamás inscribible en una tipología delictiva de esencia tan grave como el odio. Lo estamos viendo con la campaña turismofóbica lanzada por Arran, incluida alguna pintada en la fachada de la Conselleria de Turisme. Enseguida se han escuchado voces tachando de odiadores a los que protestan porque la saturación turística desaforada les convierte a ellos en muchachos marginales, expulsados del mercado inmobiliario y con escasas esperanzas de crear una familia. El delito de odio se estableció hace décadas para proteger a los colectivos amenazados de extinción. Se conceptuó a partir hechos ignominiosos, como la necesidad de proteger a los judíos de las garras de la Gestapo, y no al revés; se articuló para salvar a los vascos (y otros muchos pueblos) de bombardeos masivos de la Luftwafe nazi (1.654 muertos en Gernika, que inspiró la más grande obra de arte del siglo XX), y no al revés. El odio anida en la fuerza de los poderosos, no en la autoprotección de los débiles.

Respecto a la actual quema de fotos de políticos y hoteleros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que hechos semejantes , refiriéndose a la quema de fotos de Felipe VI en Catalunya, no son delito y deben inscribirse en el marco de la libertad de expresión. Así que mucho cuidado con el odio. La tirria a la saturación turística nos enseña que nuestra vulnerable sociedad isleña no está cohesionada. Y no lo estará mientras sus líderes sean incapaces de articular objetivos comunes interclasistas para garantizar nuestra supervivencia como pueblo. Sin el control autonómico de los aeropuertos baleares, no somos nada. O peor que nada: somos una casa sin puertas. O esta sociedad se une para racionalizar el futuro, o el odio irá carcomiéndonos. Es el trágico sino de las sociedades en peligro de desaparición.