La Palma levantisca

El espray vuelve a agitarse en algunos barrios de Palma. La artillería de la protesta es básica: un lienzo blanco, suele servir una sábana vieja, unas cartulinas o cartones, rotuladores de trazo grueso y el muy eficaz spray. Palma levantisca se vuelve grafitera. Establiments, es Secar y Son Sardina son algunos de los núcleos rurales de la ciudad más afectados por el decreto bomba del Govern de Margarita Prohens, en alianza con los de Vox, para vergüenza de quienes creemos en los valores de la democracia, el diálogo, el respeto y desde luego no en los modales que ha usado el exonerado Le Senne, y ahora elevado a la gloria por Abascal. Ojito con la jugada. No bastarán ni el spray ni la sábana.

A la vez que de las profundas entrañas del PP Vox sentencian a muerte a la isla con la fumata blanca a favor de quien alteró y construyó en suelo rústico, surge su alter ego, o su hermano gemelo y nos da una alegría: la ampliación del Parc Natural de Llevant gracias a la adquisición que ha hecho el Govern de cuatro fincas, propiedad de la familia de Mubarak Abdul Azif Al Hassawi. Él fue quien compró en los años sesenta, el momentazo del desarrollismo franquista, algunos fincones de Mallorca con la idea de convertirlos en urbanizaciones de lujo, que echó para atrás la posterior ley de espacios naturales. Si no llega a ser por la protección de estas fincas, ubicadas y protegidas bajo el paraguas legal como áreas naturales de espacial interés, ya estaríamos sobresaturados, porque siempre se puede estar peor. La lucha por mantener Capocorb, en Llucmajor, con yacimiento arqueológico incluido en su terreno, nos ha salvado de una población que por aquel entonces se estimaba en 12.000 personas. Podemos jugar a ponerle nombre pero no se me ocurre otro que Codicia.

Isla Chicle se salvó por los pelos pero con los años el juego de la compraventa se ha vuelto refinado. Te tumban lo que queda de agrícola en Palma, ya no podemos más, y a la vez, te hacen un boca a boca en el Parc de Llevant. Han elegido el precioso mirador de Cala Mesquida para hacerse el photo call del respiro que se tendrá en Son Jaume, Cala Torta, Cala Mitjana y Cala Estreta. En números, casi 584 hectáreas, libres de hormigón, de pico y pala. Un alivio, sin duda. Insuficiente frente a lo que se nos echa encima, y no solo Ciutat va a ser víctima.

Los mallorquines le han echado guasa e imaginación a la protesta. Se han vuelto tahures para ocupar las plazas, con el picnic a cuestas, música y baile, y cuentan con los oportunos permisos municipales. Mérito y sagacidad del poder vecinal, claro que también sabemos que la política en el poder es óptima jugando a policía bueno, policía malo. Iremos viendo qué grafiti surge del espray usado por la ciudad más levantisca.