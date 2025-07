Prevenir la delincuencia

Hace tiempo que murieron las ideologías. Ahora hay postureo, pragmatismo, ambición e hipocresía. Por no hablar de un populismo sin principios. Es una vergüenza ver como la burguesía socialista predica aquello que se contradice con su vivir diario. Es la incoherencia de los fariseos que defienden la sanidad pública, pero paren en clínicas privadas, en ocasiones de lujo. Reclaman educación pública mientras se han formado en universidades privadas y llevan a sus hijos a colegios internacionales. Todo explica en parte algunos de los males que padecemos. La extrema derecha añora las dictaduras, convencidos de que son la panacea para la ley y el orden. Pobrecitos ambos. La xenofobia va en aumento.

El ser humano se mueve principalmente por el miedo. La inseguridad que padecemos a diario necesita un análisis profundo, serio, donde los demagogos deben abstenerse. Porque ésta es la que cultiva el miedo de la ciudadanía que hace proclive la injusta xenofobia. La inmigración no puede ser valorada porque menos de un diez por cien son delincuentes. Este país se hundiría sin los emigrantes. Analicen con objetividad quién realiza los trabajos más duros. Se asomen a la ruralia y miren quién recoge con un sol abrasador la cosecha. Quién construye nuestras viviendas, quién cuida a nuestros mayores. Todos ellos son personas honestas que han venido huyendo de la miseria y en ocasiones del hambre.

La inmigración ilegal es la principal pero no única responsable de la delincuencia. Una persona que entra en el país por la vía que sea, sin recursos, ni documentación está abocada al robo para sobrevivir. Lo trágico es que este Gobierno con su buenismo obsceno los protege. El delincuente tiene más derechos que el agredido. Nadie puede ocupar un domicilio y no pagar amparándose en la vulnerabilidad. Si es ilegal debe regresar a su país. Y si delinque deportado. Si es un ciudadano legal que ha pagado sus impuestos y que atraviesa un momento de dificultad, son los servicios sociales quienes deben resolverlo. No el propietario que usa aquel recurso para una vejez digna o para pagar los estudios de un hijo. Tenemos una lista de espera en dependencia vergonzosa. El Estado no tiene recursos. Ahora entre puteros, boato y la milonga de la defensa militar no es raro que nuestros impuestos no sean suficientes para cubrir nuestras necesidades. Las listas de espera encubren muertes que pueden considerarse asesinatos por negligencia. Puedo citar nombres y apellidos de personas que nos han dejado por llegar tarde un diagnóstico que les hubiera salvado. El perfil del delincuente siempre ha existido y continuará, es propio de la naturaleza humana perversa. Pero la actual pedagogía social la encumbra. Individuos que apalean un anciano para salir en las redes, son tarados que no lo hacen por necesidad. Reflexionemos. Tomen medidas serias. Dejen la ideología.