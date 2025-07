Pedro Sánchez hace estragos

La reforma del sistema de financiación de las autonomías, de imperiosa necesidad para Balears, es uno de los mantras que persisten en el tiempo, cabalgando a través de las sucesivas legislaturas, sin que se consiga avanzar más allá de la declaración altisonante. El pacto del sanchismo con ERC para la creación del cupo catalán ha activado todas las alarmas por el riesgo cierto de ruptura de la caja única del Estado, como consecuencia de la obsesión de Pedro Sánchez por permanecer en la Moncloa: autoamnistía de los golpistas catalanes de octubre de 2017 a cambio de su investidura como presidente; y el cupo económico catalán, a imagen y semejanza del vasco, por la de Salvador Illa al frente de la Generalitat. En términos coloquiales, si los recursos suman diez y cinco se destinan a Catalunya, el resto de autonomías solo pueden repartirse cinco. Pero el Gobierno de Sánchez insiste, y miente, en que la solución pactada entre los dos partidos, sanchistas y ERC, para Catalunya es aplicable a todas las comunidades. El eufemismo en esta ocasión es financiación singular; en Catalunya pretenden que sea el paso hacia la independencia fiscal. Rápidamente ha comparecido el sanchismo local a animar a Marga Prohens a emprender una negociación bilateral con el gobierno. Sin embargo, no debe de ser tan ventajoso cuando la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no ha querido aparecer en la foto del acuerdo catalán, por el que por cierto los inspectores de Hacienda reclaman su dimisión inmediata, consideran «imposible» aplicar el concierto de financiación; y es que en su condición de candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía deberá hacer campaña intentado convencer a sus electores de que pongan buena cara ante el saqueo de sus recursos para que Sánchez e Illa se mantengan donde están. Así las cosas, privilegios económicos para Catalunya y la cesión de la Seguridad Social para el País Vasco, un destrozo frente al que solo queda la incierta expectativa de que no puedan salir adelante en el Congreso, por la oposición de Sumar a la transferencia de la Seguridad Social, y el descontento de Junts y ERC por falta de concreción. Unos estragos que responden a la necesidad de Pedro Sánchez de un puñado de votos, más imprescindibles ahora que se ve cercado por las investigaciones judiciales sobre su familia, su gobierno y su partido, por los que está dispuesto a romper con el principio de igualdad de todos los ciudadanos, con independencia de su comunidad de residencia, que ha de regir la repartición de los recursos del Estado.

El sistema actual de financiación quedó establecido en 2009 con una vigencia de cinco años. Desde 2014, y ya son años, ningún gobierno ha sido capaz de sentar a los representantes autonómicos y acordar una nueva fórmula que, en el caso de las Islas, introdujera las correcciones precisas al hecho de ser la segunda comunidad que aporta fondos al Estado y la novena en la percepción de recursos. La calidad de la sanidad, de la educación, la capacidad inversora en infraestructuras se ve lastrada por esa realidad. La insularidad y el crecimiento de la población han de ser aspectos irrenunciables en la negociación del reparto de los recursos públicos. Pero en pie de igualdad, sin destrozos.