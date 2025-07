Grandes inventos. La psicología

Durante miles de milenios, la gente ya tenía brazos y piernas, cabeza y órganos genitales, pero no psicología, por lo que cabría suponer que no sabían lo que se hacían, ni por qué lo hacían, y totalmente incapaces de comprenderse a sí mismos, mucho menos a los demás, su vida era un llanto y crujir de dientes, algo brumoso donde todas las cosas sucedían porque sí. Quizá tenían toda clase de asuntos en la mollera, algunos muy urgentes, pero no psicología propiamente dicha, lo que les dejaba al albur de las circunstancias, el medio ambiente y sus incontrolables emociones.

Ajenos a los porqués. Sin embargo, por la historia y la literatura sabemos que esto no fue exactamente así, y que si bien sin brazos o piernas se vive muy mal, sin psicología ni problemas psicológicos nuestros antepasados estaban perfectamente. Incluso controlaban mejor sus desordenadas emociones, por la cuenta que les traía. Poetas y literatos estaban hartos de contarnos la mente humana, nos la sabíamos de memoria desde tiempo inmemorial y no fue Freud el inventor de la psicología, sino los antiguos griegos y sus mitos a su vez universales. Salvo que entonces no se llamaba psicología, sino tragedia. Escarbando ahí y en la vasta narrativa y poética secular como si fuese un crítico literario, y añadiendo sus propias manías, un poco de aquí y un poco de allá, inventó y organizó Freud la nueva ciencia psicológica. Que si no aportaba novedad a lo sabido, lo dotaba de un lenguaje aparentemente científico, que pronto se multiplicó por medio de rizomas y esporas. Hasta los escritores realistas se convencieron de que estaban haciendo novelas psicológicas. Y el físico Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, utilizó la letra griega psi (psique, alma), símbolo de la Psicología, para representar la función de onda en su célebre ecuación. Total, que no sólo resulta que los seres humanos tenemos psicología, quién lo iba a decir, sino que casi todo es psicológico. Hasta el universo cuántico. Gran invento, desde luego, que nos ha aportado nuevos quebraderos de cabeza, nuevos psicofármacos y una vasta nomenclatura. Podemos poner nombres a lo que nos pasa.