La lectura y el calor: una alianza de verano

Hay quienes asocian el verano con el sudor, los ventiladores, el asfalto que arde y las noches en vela. Yo, en cambio, lo he vinculado siempre a los libros. A esos que esperan durante meses, pacientes, en una estantería o en una lista de deseos. El calor me ha empujado a leer. Cuando todo se ralentiza, los libros encuentran su hueco.

De adolescente, devoraba novelas durante las horas más cálidas del día, entre un baño en la playa y una fiesta por la noche. En aquel tiempo, la lectura no era una obligación escolar ni un reto autoimpuesto: era un refugio, una puerta abierta. La sensación de la toalla caliente bajo el cuerpo, el murmullo del mar de fondo, y un libro abierto.

Muchos de los libros que más me marcaron llegaron en verano. Tal vez porque las historias se impregnan con más fuerza cuando el tiempo se dilata. Tal vez porque leemos con otros ojos cuando no tenemos prisa. En pleno calor, cuando el mundo parece detenerse, uno puede perderse sin culpa en una novela que lleva meses esperando. Hoy, muchos escritores publican fotos de sus lectores sosteniendo sus libros frente al mar, en piscinas, en terrazas. Como si la playa fuese, en efecto, el mejor lugar del mundo para leer. Cuando era niña me fijaba en quienes leían en la playa. Solían ser extranjeros. Y yo, desde mi toalla, pensaba que la gente del norte era más culta, como decía Salvador Espriu. Los observaba con una mezcla de admiración y distancia. A veces incluso intentaba adivinar qué idioma leían, qué historia los tenía tan concentrados. Hoy ya no estoy segura de nada, sobre todo cuando veo a algunos turistas abrir sus primeras cervezas en el aeropuerto, como si el viaje comenzara por la garganta.

Y sin embargo, quiero pensar que sigue habiendo lectores anónimos escondidos en cada cala, en cada porche de hotel, en cada tren rumbo al sur. Todavía hay quien se lleva tres libros en la maleta, aunque solo lea uno. Aún hay quien reserva una hora cada tarde para a leer mientras el sol se esconde, porque, en medio del ruido, los libros siguen esperando el momento exacto para abrirse y desplegar su magia.

El verano es también eso: el reencuentro con lo que dejamos para después. Los libros, los verdaderos, los que nos cambian aunque sea un poco, casi siempre nos esperan ahí, al final de la cola, confiando en que, esta vez, les llegue su turno.