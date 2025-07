Ya lo dice el refrán: Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Aviso a navegantes para Pedro Sánchez. Su vecino galo François Bayrou acaba de lanzar su discurso de castigo a la nación para intentar a la desesperada contener el déficit y aligerar la insoportable carga de la deuda pública, que supera el 113 % del PIB y paga cien mil millones al año solo en intereses. Francia ha sido grande durante mucho tiempo, pero lleva años en decadencia. El enorme peso del Estado y su política social han acabado por hundir el sistema.

Políticamente tampoco halla la estabilidad y a un presidente Macron absolutamente cuestionado se une un rosario de gobiernos en minoría que duran un visto y no visto y no son capaces de llevar adelante ninguna de las reformas que necesita el país. Pero no es solo eso lo que acabará por destruir a la segunda potencia europea: la bota militar de Donald Trump sobre la yugular de Macron pondrá la guinda a este pastel envenenado. No es gente precisamente servil y conformista los franceses, al contrario, saben defender lo que consideran justo y ahí está el ejemplo de la guillotina, el más famoso de sus inventos.

Por eso ese anuncio de recorte de 44.000 millones de euros incluyendo congelación de pensiones y ayudas sociales y tijeretazo en el gasto sanitario y educativo, no será comprendido por nadie si al mismo tiempo conlleva un aumento absurdo del gasto en Defensa. Bayrou habla de desafíos internacionales, como las guerras y las tensiones comerciales, para justificar la necesidad de controlar las cuentas. No será comprando armas carísimas al complejo militar-industrial estadounidense como se arreglarán los problemas de Francia.