Nefastas ideologías

¿Han oído alguna vez hablar de Albert von Filek? El austríaco ha pasado a la historia por haber estafado a Franco y a sus ministros al asegurarles que con el agua del río Jarama, unas hierbas y un ingrediente secreto se podía fabricar gasolina. La patraña suena aún hoy en día tan burda que cuesta creer que tal proyecto fuese bendecido por el régimen franquista. Sin duda, la traza de Filek, un pícaro moderno y un estafador profesional, y la profunda ignorancia del dictador y sus secuaces fueron factores esenciales para explicar tal despropósito. Pero yo añadiría uno más: las ideologías y sus perversos efectos sobre la mente humana. Así que, aprovechando el apunte histórico, vamos a intentar reflexionar sobre ellas.

Sus defensores aseguran que son, si me permiten la metáfora, un colchón emocional para el ser humano. Según este punto de vista, las ideologías nos permiten encajar y dar sentido a la realidad, un proceso que siempre funciona porque todos buscamos explicaciones acordes a nuestras creencias o convicciones. Una ideología supone, por tanto, un marco de referencia útil, ya que propone una serie de opciones para interpretar el mundo. Si buscamos una característica positiva, se puede afirmar por tanto que en su conjunto aportan pluralidad y diversidad.

Los detractores, entre ellos el arriba firmante, postulan que las ideologías nos dividen como sociedad creando conflictos insalvables. Las ideologías tienden a simplificar la realidad y por ese motivo generan clichés, intolerancia e incomprensión. Además, promueven la falta de entendimiento y no permiten la reflexión, la distancia crítica y la empatía, tan necesarias para entender nuestra compleja actualidad. Si pudiéramos librarnos de la rigidez mental que implican las ideologías, mejoraríamos como especie porque ante la gravedad de algunos problemas que debemos afrontar no deberían caber interpretaciones sesgadas por la posición política que impone tal o cual ideología. Utópica opinión la mía, lo sé, pero no única. José Antonio Marina afirma que las ideologías no reconocen otras opciones y por tanto ni aprenden de los supuestos adversarios ni evolucionan. John Carlin escribió en La Vanguardia que «en vez de fomentar el pensamiento crítico, la ideología impide ver las cosas como son. La fe sustituye al razonamiento». No creo que se pueda formular mejor.

¿Y qué pintan el pirata austríaco, el dictador y la filekina, nombre ideado para esta gasolina que nunca existió? La anécdota es un ejemplo perfecto de cómo la ideología determina la política. Franco, obsesionado con el principio de la autarquía económica absoluta para crear una economía sólida, creyó haber solucionado el abastecimiento de combustible del país. Dejando de lado sus pocas luces, la historia es una demostración más de que las ideologías no contribuyen casi nunca a tomar decisiones correctas y constructivas. Si necesitan ejemplos actuales, quédense en España, un país profundamente dividido en el que cualquier cuestión nacional es inmediatamente absorbida por la eficiente maquinaria ideológica de cada partido para generar debates estériles y una más que preocupante parálisis institucional. Si se quedan con hambre y quieren más, sigan la actualidad política de los Estados Unidos mientras esté en manos del actual iluminado. Se darán cuenta de que los políticos, presos de las ideologías, nunca serán la solución a nuestros problemas. Pero, si no voy errado, esto ya lo sabían antes de leer el artículo…