Los bienes muebles se clasifican grosso modo en fungibles y no fungibles. Vamos a analizar que dice la legislación sobre los bienes. Evidentemente no nos saldremos del ordenamiento jurídico porque ya sabemos que lo demás es confundir y crear un relato que en modo alguno contemplan las leyes y por consiguiente carece de todo valor.

De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda hablar de consumir territorio, como sí este fuera un bien mueble. Según este mantra, adecuadamente difundido por la izquierda y que se ha asentado en el lenguaje coloquial y político, si construyes una casa, un hotel o una carretera, por poner algunos ejemplos, consumes territorio. Vamos a ver y a demostrar que eso no es así y cómo no podemos incorporar a nuestro lenguaje los modos de decir de la izquierda que muy hábilmente influye culturalmente con sus eslóganes y mantras políticos para imponer su relato.

Tomamos como referencia el Código Civil español. Su Libro II, dedicado a los bienes, la propiedad y sus modificaciones, incluye el Título I, que bajo la rúbrica de la clasificación de los bienes, integra el artículo 337 que no deja lugar a dudas cuando dispone: «los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás». Según esta clasificación legal solo se pueden consumir los bienes muebles. El territorio no es un bien mueble, luego el territorio no se puede consumir, por tanto, no puede decirse que se consume territorio.

Vamos a ver algún ejemplo para clarificar los conceptos. Si en un solar tenemos un hotel y lo derribamos seguimos teniendo el solar, está ahí intacto y en él podemos construir otro hotel o un jardín o zona verde, luego el territorio sobre el que se asentaba el hotel no se ha consumido. Si el solar se hubiese consumido ya no existiría y no se podría construir una zona verde. Es un silogismo, pero ya entiendo que la izquierda, que suele apropiarse de la bandera de la cultura y de la intelectualidad, necesita leer a los verdaderos intelectuales y formarse mejor. Actualmente, a los políticos de izquierdas se les notan déficits de formación o quizás, por qué no decirlo, una cierta maldad a la hora de propagar nuevos conceptos contradictorios para confundir a los ciudadanos y poder imponer así su relato con más facilidad. Una relectura o lectura, en muchos casos, de Jacques Maritain, se hace del todo conveniente y necesaria. La confusión conceptual de nuestros días es alarmante y ello afecta a la comprensión de los problemas y su posible solución. En definitiva, el problema de la izquierda es el problema del nominalismo de Guillermo de Ockham, han abandonado el realismo y se han lanzado a crear una realidad paralela desde el lenguaje que no se adecua a lo real. La deconstrucción del lenguaje deforma la realidad. Es la negación del derecho natural, de la filosofía del derecho y del derecho romano. Es la revolución del orden de los conceptos que, por supuesto, es más lenta, pero mucho más perniciosa que la revolución bolchevique de Rusia, porque pretende transformar la sociedad sin que se note.

Para reforzar nuestra argumentación acudimos a la reciente decisión del Govern balear de Marga Prohens que dedicará 15 millones de euros de la ecotasa para que los ayuntamientos de Baleares puedan derribar hoteles en desuso y puedan transformar sus solares en espacios de uso público. Es una magnífica decisión que va en la dirección de contener el desmesurado crecimiento turístico y a su vez contribuye a fomentar los espacios verdes para mayor disfrute de los ciudadanos y embellecimiento de los barrios. Es una prueba más que evidente de que el territorio no se consume, permanece porque no es un bien fungible.