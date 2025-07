Yo fui cronista de la emigración mallorquina

Entre los años 1994 y 2000 escribí al menos cinco libros dedicados a los descendientes de los emigrantes mallorquines en América. Me desplacé a Argentina, Uruguay, Puerto Rico y República Dominicana en busca de testimonios sobre un fenómeno migratorio que afectó al 20 % de la población isleña en un período comprendido entre las primeras décadas del siglo XIX y hasta mediado el XX. Haber escuchado y transcrito centenares de historias de personas que se vieron obligadas a abandonar su tierra por motivos económicos y políticos –algunos lo hacían también por afán de aventura– me obliga a mirar con otros ojos el grave problema de la migración actual. No puedo estar a favor de los inmigrantes ilegales, aunque el protagonista de la historia que voy a contar lo fue durante casi toda su vida.

Encontré a Salvador Fornés Boyeras en el Hogar Español de Montevideo, donde permanecía asilado. Supe enseguida que era de Muro y él reconoció en mi las facciones de la estirpe de mi padre. «Vós sou de can Segura» me dijo en una extraña jerga medio mallorquina. Me contó que «me largué a mi propia suerte». Corrían los primeros años 40. Tras unas rocambolescas peripecias en Francia, se embarcó de polizón en un barco cuyo destino desconocía. Al cerciorarse de que ya estaban en alta mar se presentó a las autoridades del buque confesando que no tenía pasaje, ni documentación ni nada de nada. El capitán accedió a desembarcarlo en el país de destino de la nave, que resultó ser Uruguay. Bajó del barco burlando los controles y luego aseguró que no podía recordar el nombre del mismo. A los tres meses de permanecer en Montevideo, completamente indocumentado, ya había abierto una barbería y se había casado. Regularizar su situación era relativamente fácil, pero Salvador no mostró nunca demasiado interés en ello. Un coronel apellidado Ubach, alto cargo de los servicios estatales de inmigración, iba a arreglarse el pelo a su barbería y una y otra vez le instaba a que «se hiciera ciudadano». Cuando le conocí, el murer seguía ejerciendo de fígaro en un asilo construido por el estado franquista e inaugurado por Fraga. Nada de eso es ahora posible. ¿Por qué? Pues porque los emigrantes mallorquines de entonces no se movían al empuje de mafias como las que ahora trafican con seres humanos. Con todo, pensar que un día fuimos emigrantes debería ser el concepto base de toda normativa sobre inmigración.