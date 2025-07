El turismo y el sol

Abordemos un tema que cabía sospechar desde hace tiempo, y que hay que tener en cuenta. Estos días, con los calores, especialistas como Ángela Flórez, de la Academia Española de Dermatología y Venerología, y Eva Muñoz Couselo, oncóloga en el Hospital Vall D’Hebron, y con ellas cada vez más expertos, advirtieron sobre la práctica de tomar el sol. Ya cabía sospechar que tomar el sol en plan torrada no es bueno, y que, como pasa con el tabaco y con el alcohol, no hay dosis segura de exposición. Ese moreno de la piel no es más que, básicamente, lesiones, quemaduras, defensas de la epidermis ante una agresión.

Las cremas son una protección relativa que infunden falsa confianza. Algunos estudios calculan que en los próximos veinticinco años, con la explosión mundial del turismo de sol y playa, el cáncer de piel aumentará un 40 %. Es cuestión de tiempo que, como pasó con el fumar, se corra la voz, se tome conciencia y se ponga de moda no broncearse. Ese momento llegará, y puede ser terrible para los destinos turísticos. Al peligro de la salud se suma el del confort, con altas y –de forma innegable– crecientes temperaturas que golpean zonas como el Mediterráneo, con noches tórridas y días en los que no se puede permanecer en la calle (¿a qué residente o turista le apetecerá salir al exterior a casi cincuenta grados?). El aumento de trabajadores muertos por calor e insolación nos lo confirma. Los veranos son cada vez más largos y cálidos, lo que nos acaba convirtiendo en esclavos del aire acondicionado, en reclusos de los ambientes refrigerados. Huelga decir que ese incremento de la refrigeración caldea más las ciudades (los aires acondicionados expulsan a las calles el calor que no queremos en casa, en el hotel ni en el bar) y tiene un enorme consumo energético, lo que a su vez agrava el cambio climático que está en la base del problema.

No es el futuro, es el presente, como largamente nos habían avisado. Los asuntos más incómodos de tratar suelen ser los más importantes, pero ya toca. El turismo de sol y playa perderá atractivo. ¿Qué haremos? Es cuestión de economía y de vida, un tema para reflexionar y que conviene no demorar, aunque me temo que ya poco se puede hacer.