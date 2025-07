Bicho malo

Gobernar no siempre es gastar dinero. Escribir artículos de opinión no siempre es dar por saco. Hoy celebremos juntos que Palma se cubre de arte, cultura, tradición y curiosidad con la obra de Ricard Chiang. El escultor se ha gastado de su bolsillo los costes de recrear la imagen de un cocodrilo medio sumergido en el lago artificial de delante de la Catedral.

Brillante idea del artista mallorquín que nos obsequia con una ocurrencia propia de un niño y el descaro de un adulto. Enigmática y simpática escultura que llega después del juego viral que creó el propio Chiang en las redes sociales insinuando que alguien había abandonado un cocodrilo en el Parc de la Mar. Trailer de una obra que viene a rememorar la leyenda del Drac de na Coca, una historia popular que nació con la aparición de una cría de cocodrilo que sorprendió a la ciudad en el siglo XVII.

Los niños temían al reptil que transitaba por las cloacas y que devoraba lo que encontraba a su paso. Era el miedo que circulaba por nuestras venas. Los bichos de hoy en día, esos que dan miedo, no desfilan por el subsuelo ni tienen la piel tan gruesa. Están cerca, ocupan despachos, llevan traje y corbata y lo que tienen duro es la cara. No hay Chiang que los meta, medio sumergidos, en el Parc de la Mar, pero todo llega, no tenga prisa. Los malos acaban ahogados y convertidos en una estatua.