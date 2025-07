Listado de coincidencias improbables

La mayoría de historias interesantes se basan en coincidencias altamente improbables, la propia vida en este planeta surgió de una larga lista de coincidencias acaso irrepetibles, si no imposibles, y según los cosmólogos, el universo mismo es el resultado de un estallido de coincidencias arbitrarias. Inimaginable la cantidad de universos que fracasaron sin llegar a existir, por no coincidir esto y lo otro en el momento oportuno.

A escala menor, todos sabemos que otro gallo nos habría cantado si aquella noche en el bar no hubiese pasado lo que pasó, menuda coincidencia, o si nuestra bisabuela hubiese atendido a razones en lugar de prendarse de un tarambana, o incluso si por una coincidencia frecuente hubiésemos nacido en el África subsahariana. O en el año 1100, sin móviles, ni Seguridad Social, ni nada. Todo es cuestión de coincidencias, y por si fuera poco, los escritores y novelistas, sobre todo de misterio y policiales, exageran todavía más esas inverosímiles coincidencias en sus tramas, convencidos de que sólo a base de casualidades improbables se puede salir del laberinto y resolver un misterio.

Así pues, veamos un listado de coincidencias muy peregrinas que son la clave de todo relato, político, científico o de ficción. En primer lugar, están las espaciales. Una serie de individuos coinciden en un espacio, con la cantidad de individuos que hay, y lo ancho y ajeno que es el mundo. Puede pasar de todo. Luego están las temporales, porque si coincides en el espacio y no en el tiempo, como sí hacen Trump y Netanyahu, no es coincidencia. También hay coincidencias prácticas, de objetivos, que son las que crearon las naciones, la política, la economía y la realidad en sí.

Y las sentimentales. Se pasmarían del caos que causan estas coincidencias, las más improbables de todas. Por supuesto, abundan las coincidencias tontas, inapreciables y que no sirven de nada ni merecen atención, salvo en el escenario del crimen de una novela negra. Y quedan las coincidencias falsas, que alguien ha urdido maliciosamente, y así no vale. A su vez, toda coincidencia puede ser afortunada o desafortunada. Ahí no entramos, porque cualquiera sabe qué acabarán siendo con el tiempo.