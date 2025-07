En estos últimos años se han puesto de moda en nuestra querida ciudad los salones de uñas, según he ido descubriendo en mis paseos vespertinos costumbristas por Palma. De momento, no puedo decirles aún cómo son realmente, pues hasta ahora no he entrado todavía en ninguno de esos locales, pero intuitivamente he llegado a la conclusión de que deben de ocuparse sobre todo de las uñas de las manos y de las uñas de los pies. Esta última labor, la de la pedicura, es la que a priori considero más importante y fascinante, como fetichista irredento que soy.

Baste decirles que incluso ya solo la propia palabra ‘pedicura’ me parece tremendamente sugerente y sensual. También me resulta especialmente atractivo y erótico todo lo que tiene que ver con los pies femeninos y el calzado, ya sean zapatos planos, con cuñas, con plataformas o, ay, con altísimos y finísimos tacones. Quizás lo único bueno del verano sea, precisamente, que cuando uno sale a dar un paseo por Ciutat puede disfrutar, de manera siempre discreta, de la contemplación de unos pies bien cuidados, en donde compiten en hermosura y belleza empeines, tobillos, talones, arcos, plantas, dedos y uñas –pintadas o no–, con el posible añadido de algún complemento ocasional, como una pulsera en un tobillo o un anillo en un dedo de un pinrel. Con todos estos antecedentes, que muy posiblemente harían las delicias del gran Sigmund Freud, seguro que entenderán que el envase de perfume que más me gusta sea el de Bad Girl o que el helado que suelo chupar siempre con más gusto y fruición sea, cómo no, el Frigo Pie.