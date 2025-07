Confusió a França?

El polític i intel·lectual francès Dominique de Villepin ha sorprès el seu país (mentre els seus adversaris diuen que en realitat voldria sorprendre tot Europa) amb l’anunci que està enllestint un nou partit polític, anomenat ‘França Humanista’. I ha sorprès ciutadans i polítics perquè apel·la a Europa tot pensant en les pròximes eleccions franceses, atiant la confusió.

També perquè avui a l’Assemblea nacional francesa hi ha 12 grups, que representen alguns partits més: 4 de govern (Junts per la República, Els Republicans, Els Demòcrates, i Horitzons i Independents) i 8 d’oposició (Agrupació Nacional, França Insubmisa-NFP, Socialistes i afiliats, el Grup Ecologista i Social, els Regionalistes, l’Esquerra Demòcrata i Republicana-PCF, el grup Llibertats, Independents, Ultramar i Territoris, i els 11 diputats no inscrits), o sigui que no sembla que als francesos els manquin opcions polítiques representatives.

Exercint com diplomàtic i/o polític des del 1982, amb l’excepció d’alguns períodes de reflexió (dit així sembla que ambdues tasques són excloents...) que li han permès publicar una desena llarga de llibres de tota mena, poesia inclosa, Villepin és famós perquè mai no ha ocupat un càrrec per votació popular, fet que ha donat lloc a molts acudits ara que potser es presentarà a unes eleccions, i als acudits s’hi han afegit les crítiques dels que n’esperaven propostes concretes, d’aquesta nova opció política. En lloc d’això, i de moment, Dominique de Villepin aparaula tòpics («un partit obert a tothom, (per) reunir tots els francesos per defensar la justícia social i l’ordre republicà»), que pretén superar la «lògica constant de superioritat» entre els líders polítics i evitar que els francesos esdevinguin «presoners d’una divisió entre el radicalisme de l’esquerra (La França Insubmisa de Jean-Luc Mélenchon) i la ultradreta (de Marine Le Pen, de moment inhabilitada)», mentre mostra indefinició sobre els dos temes que centren la preocupació dels francesos: la regulació de la immigració i la reforma de les pensions. Tanmateix, quina distància respecte els Estats Units, on només hi ha dos partits polítics i on la principal crítica a la idea d’Elon Musk de crear-ne un tercer és que... crearia confusió!