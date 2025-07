Consultas ‘sub secreto pontificio’ en Mallorca

En Mallorca se llevan cabo, con discreción y agilidad, las consultas sub secreto pontificio para formar la terna que remitirá la Nunciatura Apostólica en España al Vaticano.

Tras ser analizada en el Dicasterio de los Obispos, el papa León XIV firmará el nombramiento del nuevo titular de la sede episcopal de Palma. O sea, quien será el sucesor del menorquín Sebastià Taltavull, para quien acabó el tiempo de prórroga de dos años que aprobó la Santa Sede al cumplir, en enero de 2023, los 75 años y presentar la preceptiva renuncia, como prescribe el Código de Derecho Canónico.

Hay que observar, con mucha atención, los movimientos que cristalizarán en una terna cuya composición puede influir en Menorca. Hasta aquí escribo cuando se da la doble circunstancia de que la congregación que designa a los obispos carece de prefecto desde que, el 8 de mayo, Robert Francis Prevost fue elegido sucesor del papa Francisco. Y que, desde el 21 de mayo, también está vacante el puesto de nuncio apostólico en Madrid, tras marchar a Bruselas el obispo y diplomático filipino Bernardito Auza como representante pontificio ante la Unión Europea.

La sede vacante en el organismo curial que prepara el nombramiento de los futuros prelados, con el cardenal Luis Antonio Tagle que suena en la Ciudad Eterna como nuevo prefecto, y el hecho de que aún no haya sido designado el sucesor del nuncio Auza no han interrumpido las consultas sub secreto en Mallorca. Incluso hay quienes ya las dan por concluidas.

El obispo Taltavull se halla en tiempo de descuento. Se avecina el final de su etapa al frente de la Iglesia de Mallorca, pero desconoce quiénes integrarán la terna que será remitida a Roma. En el encuentro que acaban de celebrar los obispos de la Provincia Eclesiástica de Valencia en Alicante ha sido un tema reservado. Finezza vaticana.