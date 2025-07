Repensar el centre mallorquí

Conèixer un país és també conèixer els seus polítics i circumstàncies. Josep Melià Ques és una d’aquestes persones que per tradició familiar i pels esdeveniments que ha hagut de liderar, s’ha convertit en un referent imprescindible a l’hora d’entendre aquest espai polític que s’ubica al centre del mallorquinisme. Després de tancar un capítol, que li ha donat protagonisme en la primera línia de la política institucional i en la direcció del seu partit, ens ha volgut obsequiar amb la publicació d’un llibre de fàcil lectura on comparteix el relat d’una trajectòria i d’uns ideals que molts han volgut ignorar.

Melià fill, no deixa de ser en cap moment el portador de l’herència del pensament del gran teòric del mallorquinisme que va ser el seu pare, però sobretot del polític en majúscules que entén l’acció pública en base a l’interès general a partir d’unes premisses ideològiques i del propi sacrifici quan cal. I això és un element digne d’elogi quan en les estructures polítiques que l’han envoltat (dit així, en plural) alguns dirigents no s’han caracteritzat per assumir un projecte ideològic sòlid o han exacerbat els personalismes en la concepció de l’acció política. Haver format part significativa d’aquella UM que era presentada com a sinònim de corrupció, i boc expiatori de totes les altres corrupcions que gaudien d’indulgència quan es vinculaven a sigles estatals, és una cosa que marca.

Melià fa un repàs exhaustiu de les distintes etapes del mallorquinisme centrista i en fa balanç dels rèdits que ha suposat pel país en defensa de l’economia, del territori, de la llengua i la cultura, del benestar social... parla de quan s’ha tengut poder i condicionat majories, però també de quan amb el PI s’ha hagut de picar molta pedra des de l’oposició demostrant que els ideals hi eren i sustentaven un projecte que es creia Mallorca i les Balears com a prioritat política.

Ara corren altres temps, l’espai del mallorquinisme transversal està en fase de refundació, d’incorporació de nous sectors que no han trobat la resposta desitjada en una dinàmica que ens condemna a la sobrepoblació i ens retorna a uns temps que ja creiem superats. Llegir Mallorca al centre és una bona manera d’entendre el passat i assentar les basses d’un futur amb uns referents clars.