El caos de la EMT

La situación de la EMT durante estas primeras semanas de verano es de auténtico caos. Autobuses abarrotados, sin apenas espacio para moverse, frecuencias que llegan a superar los 35 minutos, cuando lo habitual son 10-15, escasez de vehículos… Y, por encima de todo, una falta de previsión total, porque no, no son turistas, son residentes y mucha gente joven que está de vacaciones y se desplaza en transporte público. Siempre he dicho que es muy fácil sentarse en un despacho y diseñar unas líneas y unos horarios, sin tener ni idea de cómo es la realidad, porque estoy segura de que los artífices de este desastre viajan en coche y no les preocupa el caos que crean. Hace unos días tuvo lugar, en un centro comercial, una prevalidación de entradas para un festival de reguetón, a la que acudieron cientos y cientos de jóvenes a lo largo de las cinco horas previstas. ¿Algún cerebro de la empresa municipal pensó en incrementar el servicio, disminuir las esperas y dar servicio a la población que se aglomeraba en las paradas? No, porque lo suyo no es pensar.