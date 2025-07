Entre todas las sandeces que últimamente va soltando por ahí Felipe González, que no son pocas, hay una que me resultó risible pero fundamentada: que no votaría al PP porque el PP carece de proyecto de país. Risible porque, aunque gobernó el país con políticas de centro derecha –hubo ilusos que esperaron de él una segunda y verdadera Transición–, el poco crédito que le queda le viene de los tiempos en que dirigió el partido que ahora repudia; fundamentada porque es cierto que el PP carece de todo discurso que no sea el de acabar con el gobierno de coalición, dar con los huesos de Pedro Sánchez fuera de camposanto y rendir inmediata pleitesía a daddy Trump.

Lo anterior ha quedado demostrado de manera más que patente en el reciente congreso del PP: un canto a sí mismo, como suele ocurrir en los congresos de partidos, un glorificar las esencias –que en el caso del PP, con un ideario tan cutre, no pasa de aquello de «Isabel y Fernando, el espíritu impera, moriremos besando, la sagrada bandera», etc– y un recital descomunal de cinismo y desfachatez, en particular de esos dos adalides de la corrupción que son José María Aznar y Mariano Rajoy. En resumen, un barrunto colectivo salivado con mucha espuma bucal y mucha rabia por no estar gobernando ellos en vez de esa panda de íncubos y súcubos que están llevando al país a un caos donde nada, al parecer, funciona. Y entre tanta orgía de críticas, rabia, frenesí y graves trastornos cognitivos, el baño de masas que le dieron a Carlos Mazón. ¡Qué vergüenza!