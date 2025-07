‘Sopars a la llesca’

Con una simple baraja se tomó la plaza. El envite no era otro que jugar al Truc, ese juego de naipes de origen levantino que tiene su club de fans en Mallorca, para recuperar el espíritu del mayo del 68. Las calles son nuestras. Bajo el asfalto están las playas. ¿Recuerdan? Se saldó a adoquinazo limpio la algarada burguesa y universitaria. A la que se sumaron los obreros. El capitalismo contra el que lucharon acabó ganando la partida y los de la Sorbonne acabaron siendo los jefes de la clase trabajadora. Es la historia de nunca acabar.

Con todo, la iniciativa vivida esta semana en pleno enclave turístico, en la plaza d’en Coll, convertida en escenario de la acción ciudadana lúdica e insolente, devuelve un atisbo de sonrisa en tierra quemada. Veinticuatro horas después de la aprobación por parte del PP y Vox de una ley que arrasará la isla, para que ganen millones los de siempre mientras los otros, también los de siempre, mendiguen las migajas. O salgan de Isla Infierno porque el precio del alquiler del techo les sume en las tinieblas. He conocido hace unos días a una mujer que vive, si así se le puede llamar, en un coche. Ella no optará a ese milagro de viviendas a precio ‘razonable’ que alardea este gobierno con la liberalización de suelo rústico como parche al no cumplimiento de uno de los derechos fundamentales: el de la vivienda.

Volvamos al tablero en que se convirtió el pasado jueves la plaza más cara de Palma, donde desde sus balcones los turistas tomaban fotos a la cena popular, integrada en la iniciativa del colectivo Brunzit de mostrar que se puede seguir usando el espacio público sin fines lucrativos sino lúdicos: los llamados ‘Dimecres a la llesca’. Durante julio y agosto, plazas como la Major –será la siguiente– serán tomadas por la ciudadanía con sus mesitas y sillas, su trempó y su canesú y no sé si seguirán las lides del Truc.

En el estreno de la iniciativa, curiosamente con permiso de Cort, será que al alcalde le gusta el juego de naipes, se proyectó el documental Terramotourism que cuenta cómo del incendio en Lisboa, el marqués de Pombal estructuró la ciudad que es pasto y reina de los Airbnb de Europa. Me cuenta el antropólogo Alexandre Miquel, que estuvo en la plaza d’en Coll, feliz como una perdiz, que mientras se proyectaba la película se estaban reproduciendo lo que en se veía en la pantalla: turistas asomados al balcón de este apartamento turístico que ha acabado convirtiendo la ciudad en parque temático, tomando fotos del documental denuncia. Cosas de la antropología.

En los barrios extramuros, en las lindes de lo que fue ruralia, se asoma la sombra alargada de la codicia. Son Sardina y Establiments amenazadas. El impacto de la fiebre del ladrillo asfixiará estos pulmones de la periferia. Sus vecinos se han puesto en alerta y están organizando su gran No. Decir que la voz la llevan los más jóvenes. Esperanza de nuevo como esa partida de Truc en los ‘Sopars a la llesca’.