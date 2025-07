El laberinto infinito de Son Sant Joan

Desde hace meses –tal vez años, nadie lo sabe con certeza–, las obras han secuestrado el aeropuerto; unas obras que no terminan nunca. Como si la Isla, con sus ritmos lentos y sus estaciones suaves, se hubiera entregado a una modernización eterna que nunca llega a destino.

Los accesos han sido desviados tantas veces que ya no existe un camino ‘correcto’. Hoy te dicen que vayas por la izquierda, mañana ya es por la derecha. Te alejan del edificio terminal para hacerte volver por pasillos tortuosos entre conos de obra y vallas metálicas. No hay lógica. Solo pasarelas provisionales, señales contradictorias y un puñado de trabajadores que te observan sin poder ayudarte. Porque ellos tampoco lo saben.

Dentro, el laberinto sigue. Las cintas transportadoras se interrumpen por reformas. Las escaleras mecánicas funcionan a ratos. El eco de las maletas sobre el suelo se mezcla con instrucciones que nadie entiende.

La multitud avanza a paso lento. Un alemán suda bajo su mochila. Una familia italiana arrastra a tres niños mojados. Un grupo de jubilados se sienta sobre sus maletas con cara de haber llegado a un lugar equivocado. No entienden por qué hay que caminar tanto, por qué no hay un acceso claro, por qué todo parece aún sin terminar.

Ni los mallorquines lo entienden. La sensación general es que se ha perdido el control, que la provisionalidad se ha instalado para siempre.

Los aviones despegan, los viajeros llegan, las maletas ruedan. Porque, en el fondo, la Isla se adapta. Porque aunque esté cansada y desorientada, Mallorca acoge. En medio del caos, sigue habiendo miradas que se despiden, abrazos en los reencuentros, nervios por un primer vuelo, tristeza por las partidas.

Son Sant Joan, incluso roto, es la antesala de muchas emociones. Pero hay algo que sorprende: la idea de que nadie da explicaciones. No dice cuándo terminarán. Los carteles solo anuncian desvíos, no soluciones. La infraestructura no está a la altura de la tierra que la acoge. Mallorca merece un aeropuerto que reciba con dignidad.

Ahora, cuando uno llega, no sabe si reír o llorar, si avanzar o dar media vuelta. Más que un aeropuerto, parece un acertijo. Un test de paciencia. Una novela de Kafka en versión low cost.