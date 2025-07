Es muy posible que usted se esté conteniendo. Ante las ganas de corromperse que le surgen a cada uno, siempre está el mandato de hacer lo correcto. O no. A la hora de hacer las cosas según las normas o de saltárselas cada uno elige. Incluso quizá se pueden añorar opciones para saltarse a la torera las reglas y corromperse a lo bestia. Pasa: se es íntegro por falta de oportunidades para ponerse a prueba. Se es honrado porque no hay opción de dejar de serlo, pero es un caso raro ese; siempre surge un atajo o una oportunidad. En ese panorama cotidiano es donde resulta especialmente triste uno de los tristes argumentos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado al verse sitiado por escándalos: la corrupción cero no existe. Tururú, claro que sí; la de días que se pasa la mayoría de la población sin corromperse. Y no por falta de posibilidades sino por falta de ganas. O al revés, ustedes verán. Resulta que cada vez que un controlador de la ORA pone una sanción podría cobrar en persona por anularla. Cada guardia civil que para a un conductor por exceso de velocidad puede hacer la vista gorda por un billete. Un funcionario de Hacienda nunca se arriesgará ante un posible defraudador, lo mismo que un vigilante de seguridad no le dejará saltarse la cola del aeropuerto por unos euros. Es decir, en el día a día, en la mayor parte de actividades, la corrupción cero sí que existe, porque hay controles y una ética personal. Renunciar a ese cero en otros ámbitos es lamentable y de ahí que la gran pregunta sea por qué de los cinco presidentes del Gobierno habidos en España tras asentarse la Transición solo haya habido uno que no tuvo que dar explicaciones por corrupción. Fuera cero, uno, dos o tres. De ahí que negar la corrupción cero sea ya, en sí una concesión a los malos, un permiso a la debilidad individual y una renuncia.