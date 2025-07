Toni Nadal, corrector de estilos

Un día escribí que debería existir una cátedra de sentido común. Si existiera, Toni Nadal se la llevaría con facilidad. Es pedagogo hasta la elipse. Con sutileza y elegancia corrige estilos. Lo hizo con su sobrino y creó el mejor deportista español de todos los tiempos. Se corrigió a sí mismo cuando se formaba en Geografía e Historia en Barcelona y sin despeinarse cambió de rumbo. Seguro en sus movimientos, pero contundente en el mensaje. Delicado y educado en las formas, pero certero en la máxima. Su raíz de la Part Forana le hace ser humilde, reservado, discreto. Cuando se expresa lo hace con naturalidad, sin aspavientos, con lenguaje directo, con tono sereno. Ya conoce los escenarios, las cámaras y el eco de cualquiera de sus manifestaciones. Pero su fortaleza mental las inmoviliza y pone a la velocidad que a él le interesa. Hace unos días estuvo de invitado en el congreso del PP. Dijo aquello que nadie se hubiera atrevido a decir. Lo hizo sin acritud, con la delicadeza del microcirujano que interviene una arteria principal. Feijóo que es mucho mejor y más listo de lo que muchos creen, lo intuyó hace tiempo y le invitó; forma parte de su equipo de asesores. En el congreso corrigió el estilo del PP para centrarlo y asumir la riqueza de matices y patrimonio cultural de esta España maravillosamente plural. La presidenta Prohens lo apostilló diciendo que su declaración sobre el catalán estaba reflejada en el Estatut de nuestra comunidad. Se necesita ser abyecto de mente para no aceptar una evidencia. Pero además hablo de lo que muchos escribimos, pero no tenemos auditorio. El PP debe huir del espectáculo dantesco de las Cortes. El centro exige moderación. No necesita entrar en el fango, ahora es caballo ganador. Feijóo ha conseguido lo que muchos sabíamos. Le conocí cuando fue director general del Insalud antes de las transferencias. Romay Beccaría no elegía mediocres. Es un corredor de fondo. Toni Nadal lo sabe, descubre con facilidad los candidatos al éxito. Los sabe pulir, corregir, mejorar. El PP tiene un buen asesor. Por esto, grandes corporaciones también se asesoran con él en busca de estrategias de organización y liderazgo. Mallorca aportó sensatez y frescura. Prohens desde otro estilo, pero también eficaz, ha utilizado el certificado de Nadal para que el PP entienda nuestra riqueza cultural. Gracias a ambos. La cultura no se impone, se conquista. Este es el camino. Moderación. Amplitud de miras, respeto por los matices que nos diferencian, pero enriquecen. Comprensión con los que no lo saben. Skinner decía que enseñar es repetir y repetir. Si quienes lo predican tienen la autoridad de Nadal, acabará calando. Le gustan los retos a los que no teme. Sabe que al final solo es fortaleza mental y estrategia. Obró el milagro de Rafa. Un diestro que acabó dominando el juego como zurdo. Gracias por defender nuestros valores y lengua.