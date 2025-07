Los aplausos enardecidos son lo único en común que comparten derecha e izquierda. Ovaciones que agudizan la percepción de que los sanchistas y sus cómplices por un lado y el PP por el otro toman por bobos a los ciudadanos que todavía no han repudiado del todo la política partidista. Vox tiene rancho aparte como herramienta de movilización y cohesión de la izquierda, al servicio de Pedro Sánchez.

En unas fechas pródigas en ocasiones para ejercitar las palmas, el sanchismo se citaba en el Comité Federal del partido el pasado fin de semana coincidiendo con el congreso del PP; por cierto, vaya visión de la jugada del convocante del aquelarre sanchista al contraponer su decaimiento con la euforia de los populares en su particular fiesta. En Ferraz, con la misma intensidad que habían aclamado a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán, a Begoña Gómez, al fiscal general encausado y a todos cuántos mantienen cuentas pendientes con la Justicia, lo hicieron con Sánchez hasta que dolieron las manos, enrojecidas. Un antiguo asesor de Felipe González recordaba que en las reuniones del máximo órgano de dirección del partido entre congresos no se aplaudía, se discutían las decisiones y se pedían explicaciones al secretario general. Ahora, la solitaria voz de García–Page ha sido tapada a base de insultos y descalificaciones. Eso es el sanchismo. El «puto amo» no admite ni críticas ni reconvenciones, aunque su círculo de máxima confianza se haya deshilachado a golpes de coimas y sobrinas. La segunda parte del supuesto viacrucis de Sánchez se sustanciaba en el Congreso, donde sus apoyos parlamentarios, toda la extrema izquierda y los secesionistas vascos y catalanes, han demostrado sus capacidades interpretativas: después del paripé crítico, siguen sosteniendo a Sánchez con el único fin de evitar unas elecciones que podrían terminar con sus posiciones de privilegio exprimiendo al Gobierno. Mañana se avanzará con el cupo catalán. Sánchez es tan creíble cuando dice haberse planteado dimitir como Francina Armengol, presidenta del Congreso, al achacar a un cambio de teléfono móvil el borrado de sus intercambios de mensajes con personajes investigados judicialmente. A la espera, aplaudidores y aplaudidos, de los nuevos informes de la Guardia Civil.

Los decibelios de los vítores cosechados por Feijóo al decir querer un gobierno sin Vox (los añadidos posteriores lo han convertido en compromiso) han sido los mismos que los registrados en el Parlament con la aprobación de los presupuestos del Govern para este año cesiones mediante, sustanciales en algunos casos, a la extrema derecha. Vox no ha necesitado formar parte del Govern para ver recogidas sus exigencias en cuestiones sensibles como la lengua o el territorio. Aun tratándose de un grupo parlamentario en plena descomposición, para los anales queda la bronca en público entre Manuela Cañadas e Idoia Ribas, ésta también camino del Grupo Mixto, el plácet a las cuentas públicas ha servido a la portavoz ultraderechista para pavonearse con calificativos de lo alcanzado por su partido como «hito para la democracia». Quizá para Prohens la seguridad que infunden los presupuestos compense las humillaciones, pero el escenario balear no secunda el compromiso de Feijóo.