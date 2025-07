Gran Hermano en Palma

En la célebre novela de George Orwell, el poder era el Gran Hermano (Big Brother), el cual vigilaba y controlaba a sus ciudadanos. No había libertad, pero sí seguridad.

¿Qué ocurriría si en una ciudad como Palma se instalasen cámaras de videovigilancia en los espacios públicos? Me refiero a cámaras que graben las 24 horas. Me lo puedo imaginar, porque este discurso no es novedoso: muchos políticos detractores dirían que vulneraría su libertad personal en aras a la seguridad. Claro. Son los mismos que defienden medidas tales como identificar plenamente a todos los que accedan a páginas «porno», arrinconar algunos medios de información por no ser afines políticamente o prohibir fumar hasta en los espacios públicos. Ahí sí que avalan priorizar la seguridad antes que la libertad individual. Y también actúan con normalidad ante la videovigilancia de infinidad de empresas privadas, porque con ello se defiende la seguridad de sus comercios. Todo un ejemplo de coherencia y congruencia.

En la ciudad de Londres existen casi un millón de cámaras de videovigilancia repartidas por sus calles y accesos principales. Con esta poderosa herramienta no han erradicado la delincuencia ni otros actos violentos, pero al menos permiten que la policía pueda utilizar las grabaciones para resolver multitud de delitos e ilegalidades. Consciente de las diferencias existentes entre ambos países, quizás exista alguna solución entre el millón de cámaras de la ciudad inglesa y el cero de Palma.

Quizás conviene recordar que es el uso de las imágenes lo que debe preocuparnos y no el hecho de que se graben. Los cuchillos siguen vendiéndose en multitud de comercios, pese a que mueren miles de personas cada día víctimas de su mal uso. Nada que no pueda solventarse con un buen protocolo de acceso a los servidores y el control judicial de las grabaciones. Vamos, lo normal para estos casos.

Pensemos en el perjuicio que se causaría a la libertad de las personas si, como consecuencia de una grabación en un espacio público se pudieran resolver, por ejemplo, atropellos graves con fuga, robos con violencia, atracos, homicidios y otros delitos violentos contra las personas o la propiedad…Luego, ¿a qué se debe que ninguna Administración haya tomado la iniciativa en este tema? Tengo un amigo que cuando hablamos de ello me dice: «¡hombre, no querrás, por ejemplo, que se pueda saber cuándo un político usa un vehículo oficial para su uso personal, o que se les vea con alguien que no les interesa…!» Rápidamente yo le contesto que es un «mal pensat» y que eso no crea que suceda. Estoy convencido. Debe haber otras razones que desconozco.

Los investigadores policiales, a menudo recurren a cámaras particulares de comercios para resolver casos. Y nadie se rasga las vestiduras pensando que se vulnera la intimidad de nadie ¿Quién sale beneficiado de la ausencia de cámaras de videovigilancia públicas? Pues eso.

«El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre» (Aristóteles)